Silifke ilçesinde "Otto Robot Dans Şenliği" düzenlendi

Mersin'in Silifke ilçesinde ortaokullar arasında "Otto Robot Dans Şenliği" düzenlendi. Silifke Cumhuriyet Bilim ve Sanat Merkezi ile Silifke Fen Lisesi işbirliğinde, "Maarif'in Kalbinde Çocuk" etkinlikleri kapsamında düzenlenen şenlik, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ek hizmet binasında gerçekleştirildi. Şenlikte, ilçedeki 15 ortaokuldan öğrenciler hazırladıkları robotları sergiledi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.