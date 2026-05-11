Silifke'de "2. Mesleki Eğitim Tanıtım Fuarı" düzenlendi

Mersin'in Silifke ilçesinde ortaokul öğrencilerine yönelik "2. Mesleki Eğitim Tanıtım Fuarı" açıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ortaokul öğrencilerinin lise tercihlerinde doğru ve bilinçli karar vermelerine katkı sağlamak amacıyla fuar organize etti. Müdürlüğün ek hizmet birasında düzenlenen fuarda stant açan liseler, eğitim imkanlarını, akademik başarılarını, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerini tanıttı. Okullara ilişkin bilgi alma fırsatı bulan öğrenciler, idarecilere merak ettikleri konuları sordu. Fuara katılan Kaymakam Abdullah Aslaner ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kültiğin Eroğlu, öğrencilerle sohbet etti.

