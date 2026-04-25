Tarsus'ta AK Parti İlçe Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı

Tarsus'ta AK Parti İlçe Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi.



AK Parti Mersin Milletvekili Havva Sibel Söylemez, Tarsus Öğretmenevi'nde düzenlenen toplantıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çalışmaya devam ettiklerini söyledi.



AK Parti Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır da tüm vatandaşların hizmetinde olduklarını belirtti.



AK Parti İl Başkanı Adem Aldemir de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde çalışmalara devam ettiklerini ifade etti.



AK Parti Tarsus İlçe Başkanı Fevzi İnan, yaklaşık 36 bin üye sayılarını yıl sonuna kadar 45 bine çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti.



