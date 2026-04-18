        Türkiye, yılın ilk çeyreğinde en fazla yaş meyve sebzeyi Irak'a gönderdi

        MUSTAFA ÜNAL UYSAL/SALİM TAŞ - Türkiye'nin 2026'nın ilk çeyreğindeki 1 milyar 305 milyon 256 bin 900 dolarlık yaş meyve sebze ihracatında Irak, yüzde 21,87'lik payla ilk sırada yer aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2026 - 11:02 Güncelleme:
        AA muhabirinin, Akdeniz İhracatçı Birlikleri verilerinden derlediği bilgiye göre yaş meyve sebzede dış satım, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 34,56 artarak 1 milyar 305 milyon 256 bin 900 dolara ulaştı.

        Bu dönemdeki ihracatın yüzde 21,87'sine denk gelen 285 milyon 456 bin 688 dolarlık kısmı Irak'a yapıldı.

        Geçen senenin ilk çeyreğinde Rusya'nın zirvede olduğu dış satımda Irak, yüzde 104,42 artışla bu yılın ilk çeyreğinde birinciliğe ulaştı. Bu ülkeye bu dönemde 131 bin 717 ton yaş meyve sebze gönderildi.

        Dış satımda Irak'ı 284 milyon 266 bin 251 dolarla Rusya, 126 milyon 137 bin 411 dolarla Romanya, 79 milyon 857 bin 441 dolarla Almanya, 74 milyon 734 bin 576 dolarla Ukrayna takip etti.

        Sektörün yılın ilk çeyreğinde en çok ihracat artışı kaydettiği ülkeler ise Gürcistan ve Çekya oldu.

        Bu dönemde Gürcistan'a bir önceki yılın aynı zaman dilimine göre ihracat, yüzde 235 artışla 36 milyon 238 bin 1 dolara ulaştı.

        Geçen yılın ilk çeyreğinde 6 milyon 680 bin 342 dolar olan Çekya'ya yaş meyve sebze ihracatı, bu yılın aynı döneminde 15 milyon 932 bin 868 dolar olarak gerçekleşti.

        - "Dünyadaki yeni çeşitleri yakından takip ediyoruz"

        Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nejdat Sin, AA muhabirine, sektör olarak ülke ekonomisine önemli katkı sunduklarını belirtti.

        Yaş meyve sebzede yılın ilk çeyreğinde yapılan dış satımdan memnun olduklarını dile getiren Sin, sektörün dış satımında kalite ve katma değerin ön plana çıktığını ifade etti.

        Dış piyasanın ürünlerde artık seçici davrandığına dikkati çeken Sin, şöyle devam etti:

        "Dünyada karşılığı olan, değeri yüksek ürünlere yönelim var. Bazı kalemlerde miktar azalsa da değerde ciddi artış var. Aromatik, damak tadına uygun ve raf ömrü uzun çeşitlerde üreticilerimiz iyi bir noktaya geldi. Dünyadaki yeni çeşitleri yakından takip ediyoruz. Piyasada kabul gören ürünleri üretmede çiftçilerimiz önemli mesafe katetti. Bu da ihracatta elimizi güçlendiriyor."

        Sektörün ihracatında Irak ve Rusya'nın ön planda olduğunu dile getiren Sin, pazar yelpazesini genişletmek için sektör paydaşlarıyla çalışmalarını sürdürdüklerini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gülistan Doku soruşturmasında 2 kişi daha tutuklandı!
        Gülistan Doku soruşturmasında 2 kişi daha tutuklandı!
        Onursal Adıgüzel gözaltına alındı
        Onursal Adıgüzel gözaltına alındı
        Pencereden atlayıp kurtulmuştu... "Kaçışınız yok" diyordu
        Pencereden atlayıp kurtulmuştu... "Kaçışınız yok" diyordu
        Şiddete meyilin 11 ciddi işareti!
        Şiddete meyilin 11 ciddi işareti!
        Türkiye'de kan kanserinde yeni dönem!
        Türkiye'de kan kanserinde yeni dönem!
        "Kendini imha etti"
        "Kendini imha etti"
        CNN: ABD-İran görüşmesi pazartesi
        CNN: ABD-İran görüşmesi pazartesi
        "Trump'ın o paylaşımı Netanyahu'yu şok etti"
        "Trump'ın o paylaşımı Netanyahu'yu şok etti"
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        "Gümrük Birliği'nin güncellenmesini umuyoruz"
        "Gümrük Birliği'nin güncellenmesini umuyoruz"
        Son dakikadaki faul doğru mu?
        Son dakikadaki faul doğru mu?
        Daha 16 yaşındaydı... Kayıp ihbarı vardı! Feyza ölü bulundu!
        Daha 16 yaşındaydı... Kayıp ihbarı vardı! Feyza ölü bulundu!
        Cinayetin ardından estetik yaptırıp yüzünü değiştirdi!
        Cinayetin ardından estetik yaptırıp yüzünü değiştirdi!
        Borçlanma memuru EYT’li yapar mı?
        Borçlanma memuru EYT’li yapar mı?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        8 yıllık seri bitti!
        8 yıllık seri bitti!
        "Bu dünyada yapacak çok bir şeyim kalmadı"
        "Bu dünyada yapacak çok bir şeyim kalmadı"
        Müge Oruçkaptan: Size ihanet etmeyecek olan tek şey işinizdir
        Müge Oruçkaptan: Size ihanet etmeyecek olan tek şey işinizdir
        8 zekâ türünden sizinki hangisi?
        8 zekâ türünden sizinki hangisi?
        4 il için 'turuncu' 18 kent için 'sarı' alarm! Şiddetli sağanak!
        4 il için 'turuncu' 18 kent için 'sarı' alarm! Şiddetli sağanak!

        Benzer Haberler

        Mersin'de iklim riskleri çalıştayda ele alındı
        Mersin'de iklim riskleri çalıştayda ele alındı
        Tarsus'un yöresel lezzetleri TADEKA ile kayıt altına alınıyor
        Tarsus'un yöresel lezzetleri TADEKA ile kayıt altına alınıyor
        Mut Devlet Hastanesi bahçesine 150 fidan dikildi
        Mut Devlet Hastanesi bahçesine 150 fidan dikildi
        Mersin'de dolu yağışı etkili oldu
        Mersin'de dolu yağışı etkili oldu
        Mersin'de kanala devrilen tankerde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
        Mersin'de kanala devrilen tankerde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
        Kanala düşen tankerde can pazarı
        Kanala düşen tankerde can pazarı