Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, AK Parti Mersin İl Başkanlığını ziyaretinde konuştu:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Mersin'imize AK Parti hükümetlerimiz döneminde, Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde yaklaşık 1 trilyon liralık yatırım yaptığımızı özellikle söylemek isterim. Bunun 293 milyar liralık bölümünü de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak biz hayata geçirmişiz." dedi.



Uraloğlu, kentteki programları kapsamında Mersin Valiliğini ziyaret etti, şeref defterini imzaladı, Vali Atilla Toros ile basına kapalı görüştü.



AK Parti İl Başkanlığına da ziyarette bulunan Uraloğlu, kendisini karşılayanlarla selamlaştı ve parti yöneticileriyle görüştü.



Uraloğlu, yaptığı konuşmada, Mersin'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Valilikte Mersin'de yapılan işlerle ilgili istişarelerde bulunduklarını belirten Uraloğlu, şöyle konuştu:



"Mersin'imize AK Parti hükümetlerimiz döneminde, Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde yaklaşık 1 trilyon liralık yatırım yaptığımızı özellikle söylemek isterim. Bunun 293 milyar liralık bölümünü de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak biz hayata geçirmişiz. Bölünmüş yollarından sıcak asfaltlarına, mevcut tek platformlu yolların iyileştirilmesine, limanlarına, demir yolu hatlarının yenilenmesine ve yenilerinin yapılmasına, havalimanına kadar birçok işimizi hayata geçirdik. Bunlar, inanç işidir. Bunlar, beraber takım halinde yapılabilecek ekip işidir. AK Parti teşkilatlarımız da esasında bunu dünyada en iyi yapan teşkilattır. 11,5 milyon yaklaşık üyesiyle dünyanın en büyük STK'lerindendir."



Mersin'de gerçekleştirdikleri çalışmaları anlatan Uraloğlu, Ankara-Niğde Otoyolu'nu yaptıklarını, Çeşmeli ile Kızkalesi arasındaki otoyolda çalışmaların devam ettiğini, projede yüzde 90'lar seviyesine geldiklerini belirtti.



Çeşmeli-Kızkalesi Otoyol Projesi'ndeki çalışmaların tamamını yıl sonu gelmeden aralık ayı içinde bitirerek hizmete açmayı hedeflediklerini dile getiren Uraloğlu, Türkiye'nin en büyük köprülerinden biri olacak II. Kılıçarslan Köprüsü'nün Silifke-Mut kara yolunda devam ettiğini anımsattı.



- "Sadece yolcu değil ürettiğiniz her şeyi dünyanın her tarafına daha hızlı ulaştırma imkanına sahip olacağız"



Uraloğlu, 2024 yılının ağustos ayında açılan Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın her geçen gün daha da geliştiğine dikkati çekti.



Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Projesi konusunda da bilgi veren Bakan Uraloğlu, şöyle devam etti:



"İnşallah Adana'ya kadar olan bölümünün yapımını bu sene bitirerek önümüzdeki sene testleriyle beraber hizmete açmış olacağız. Peyderpey Gaziantep'e kadar da bitirmiş olacağız. Tabii bu Gaziantep'te kalacak mı? Devam edecek, Ovaköy'e kadar gidecek. Oradan, Irak'tan, Basra Körfezi'nden Fav Limanı'na kadar bağlanacak. Öbür taraftan da Avrupa'ya, Kapıkule'ye kadar hızlı tren hatlarıyla bağlayacağız. Sadece yolcu değil ürettiğiniz her şeyi de dünyanın her tarafına daha hızlı ulaştırma imkanına sahip olacağız."



Mersin'de liman projesiyle ilgili çalışma yürütüldüğünü belirten Uraloğlu, Doğu Akdeniz'de yeni limanlara, yeni tersanelere ihtiyaç olduğunu ifade etti.



Uraloğlu, teşkilat olarak gönülleri, yolları, köprüleri ve tünelleri kurarak güçlendireceklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Mersin olarak, Akdeniz olarak AK Parti'ye, Cumhurbaşkanı'mıza daha güçlü destek vereceğiz. Mersin'de bu potansiyel var. Seçimler artık yaklaştı. Seçim atmosferine girmek durumundayız. 'Bu benim kardeşimdir, bu benim akrabamdır, bu benim tanıdığımdır, nasılsa bizi kırmaz.' demeyeceğiz. Mutlaka onların gönüllerine olan yolları, köprüleri, tünelleri beraberce yapacağız."



Programda AK Parti Mersin milletvekilleri Ali Kıratlı, Havva Sibel Söylemez ve Hasan Ufuk Çakır, AK Parti İl Başkanı Adem Aldemir de konuşma yaptı.



Uraloğlu, daha sonra MHP Mersin İl Başkanı Ömer Gürsoy'a ziyarette bulundu.

