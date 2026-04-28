Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri 3. Uluslararası Akdeniz Yat Şampiyonası başladı

        3. Uluslararası Akdeniz Yat Şampiyonası başladı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Uluslararası Akdeniz Yat Şampiyonası başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2026 - 18:01 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        3. Uluslararası Akdeniz Yat Şampiyonası başladı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Uluslararası Akdeniz Yat Şampiyonası başladı.

        Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübünce (MİYC) organize edilen şampiyonaya, Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Belarus, Estonya, Fransa, Kazakistan, İngiltere, İsviçre, Moldova, Rusya ve Ukrayna'dan 31 yelkenli yat ile 300 sporcu katılıyor.

        Başhakem Ezgi Kalaycı'nın verdiği bilgilendirmenin ardından hazırlıklarını tamamlayan ve Netsel Marina'dan ayrılan yatlar, yarış öncesinde antrenman turları attı. Daha sonra da yatlar, rüzgarın yönü ve şiddetine göre belirlenen parkurda sınıflarına göre start aldı.

        ORC-1, ORC-B, ORC-C ve ORC-D sınıflarında yarışan yatlar, ilk gün yarışlarında koy içinde üç yarış gerçekleştirdi.

        Dört gün sürecek yarışlarda 11 teknik yarış yapılacak.

        MİYC Başkanı Bülent Çelik, gazetecilere, şampiyonanın üçüncüsüne yelkencilerin ilgi gösterdiğini söyledi.

        Uluslararası Akdeniz Yat Şampiyonası'nın kendileri için bir yelken yarışından çok daha fazlasını ifade ettiğini belirten Çelik, "Biz bu organizasyonu, yelken tutkusunun Akdeniz'in eşsiz doğal zenginlikleriyle buluştuğu bir 'Denizcilik Senfonisi' olarak görüyoruz. Bu şampiyona ile sadece rekabeti değil, güneşin hayat verdiği Akdeniz ekosistemini ve bu suların kadim hikayesini hep birlikte kutluyoruz." ifadesini kullandı.

        Şampiyona, 1 Mayıs'ta sona erecek.

        Organizasyonun ilk gününde üç yarış sonunda sınıflarına göre ilk üçe giren yatlar ve dümencileri şöyle:

        ORC-A

        1- Eker40 (Petr Kochnev)

        2- Brozex (Sergei Musikhin)

        3- Lagertha (İvan İvanov)

        ORC-B

        1- Jason (Boris Burmentev)

        2- Dxarma (Dmitry Gavrilov)

        3- Fox-L (Andrei Bratan)

        ORC-C

        1- Wizard (Pavel Karachov)

        2- Valentina (Viktor Zakharov)

        3- Arnes (Yulia Ramazanova)

        ORC-D

        1- İvana (Mark Abdrakipov)

        2- Agile (Tunca Çalışkan)

        3- Blue X (Berkcan Arat)

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

