Bayram tatilcileri Ölüdeniz yolunda yoğunluk oluşturdu
Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Ölüdeniz Mahallesi'nde, Kurban Bayramı tatili için gelenler nedeniyle 5 kilometrelik trafik oluştu.
Dünyaca ünlü turizm merkezi Ölüdeniz’e gitmek isteyen tatilciler nedeniyle kara yolunda kilometrelerce araç kuyruğu meydana geldi.
Tatilini Fethiye’de geçirmeyi tercih eden yerli ve yabancı ziyaretçiler, özellikle Kumburnu ve Belcekız plajlarına ulaşmakta güçlük yaşadı. Trafikte uzun süre bekleyen bazı vatandaşlar araçlarını yol kenarlarına park ederek plajlara yürüyerek gitmeyi tercih etti.
Bölgede jandarma ekipleri trafik akışını sağlamak için önlem alırken, yoğunluğun gün boyu devam ettiği gözlendi.
Öte yandan, her bayram döneminde yaşanan trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla bölgede yapılan alternatif yol çalışmaları da sürüyor.
