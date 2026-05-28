        Bayram tatilcileri Ölüdeniz yolunda yoğunluk oluşturdu

        Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Ölüdeniz Mahallesi'nde, Kurban Bayramı tatili için gelenler nedeniyle 5 kilometrelik trafik oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2026 - 16:20 Güncelleme:
        Dünyaca ünlü turizm merkezi Ölüdeniz’e gitmek isteyen tatilciler nedeniyle kara yolunda kilometrelerce araç kuyruğu meydana geldi.

        Tatilini Fethiye’de geçirmeyi tercih eden yerli ve yabancı ziyaretçiler, özellikle Kumburnu ve Belcekız plajlarına ulaşmakta güçlük yaşadı. Trafikte uzun süre bekleyen bazı vatandaşlar araçlarını yol kenarlarına park ederek plajlara yürüyerek gitmeyi tercih etti.

        Bölgede jandarma ekipleri trafik akışını sağlamak için önlem alırken, yoğunluğun gün boyu devam ettiği gözlendi.

        Öte yandan, her bayram döneminde yaşanan trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla bölgede yapılan alternatif yol çalışmaları da sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

