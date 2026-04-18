Bodrum'a "Europa" kruvaziyeriyle 357 turist geldi

Muğla'nın Bodrum ilçesine, "Europa" adlı kruvaziyer 357 yolcu getirdi. Malta bayraklı 198 metre uzunluğundaki gemi, Bodrum Limanı'nın iskelesine yanaştırıldı. Rodos Limanı'ndan gelen gemide çoğu Almanya uyruklu 357 yolcu ile 282 personel bulunuyor. Gemiden inen turistler, gümrük işlemlerinin ardından tarihi ve turistik yerleri ziyaret etmek üzere limandan ayrıldı. Akşam saatlerinde ilçeden ayrılacak kruvaziyerin bir sonraki durağının Nafplion Limanı olacağı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.