Bodrum'da binada çıkan yangında mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 3 katlı binada çıkan yangında mahsur kalan 2 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Eskiçeşme Mahallesi Çoban Yıldızı Sokak'ta elektrik hattına kuş çarpması sonucu patlama meydana geldi. Patlamanın ardından kopan elektrik telleri nedeniyle bir binada yangın çıktı. Kısa sürede yayılan dumanlar 3 katlı binayı sardı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Binada mahsur kalan 2 kadın çıktıkları çatı katındaki terastan itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık ekiplerince kontrol edilen kadınların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yangın nedeniyle hasar oluşan binada inceleme başlatıldı.

