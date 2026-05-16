        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Bodrum'da binada çıkan yangında mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

        Bodrum'da binada çıkan yangında mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde 3 katlı binada çıkan yangında mahsur kalan 2 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Giriş: 16.05.2026 - 13:18 Güncelleme:
        Bodrum'da binada çıkan yangında mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde 3 katlı binada çıkan yangında mahsur kalan 2 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.


        Eskiçeşme Mahallesi Çoban Yıldızı Sokak'ta elektrik hattına kuş çarpması sonucu patlama meydana geldi. Patlamanın ardından kopan elektrik telleri nedeniyle bir binada yangın çıktı. Kısa sürede yayılan dumanlar 3 katlı binayı sardı.


        İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

        Binada mahsur kalan 2 kadın çıktıkları çatı katındaki terastan itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


        Sağlık ekiplerince kontrol edilen kadınların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Yangın nedeniyle hasar oluşan binada inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO Zirvesi'nde önemli kararlar alınacak
        Alman başbakan: Çocuklarını ABD'ye okumaya göndermem
        "Enflasyonda kalıcı bozulma olursa sıkılaşacağız"
        Kadın fenomen trafikte hemcinsine kafa attı!
        Rus lider Putin Çin'e gidiyor
        40 kişi can vermişti... 1193 günlük firar bitti!
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        Sinem'i katletti kendisini savundu: Suçum yok demiyorum!
        Meteoroloji saat verip uyardı... Batıda ve doğuda yağış var!
        "İran'da her şeyi iki günde yok edebiliriz"
        "Icardi ile görüşmemiz var"
        Fenerbahçe için Jorge Jesus iddiası!
        5 yıllık kabus!
        "Evleniyoruz"
        Boşandılar
        Iron Man Robert Downey Jr'ın özdeş sesi: Günyol Bakoğlu
        Eyfel Kulesi dolandırıcılığının inanılmaz hikayesi
        Haftanın Kitapları
        O felaket Frankenstein'ın doğuşuna zemin hazırladı!
        Bu icat mucidini bile çaresiz bıraktı!
