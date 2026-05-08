Bodrum'da denize düşen hafriyat kamyonundaki 2 kişi yaralandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde hafriyat kamyonunun denize düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.



Dirmil Mahallesi Şendoğan Caddesi'ndeki şantiyede C.Y. idaresindeki 06 EV 6391 plakalı hafriyat kamyonu, yokuştan çıktığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle geri giderek denize düştü.



İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.



Kazada yaralanan sürücü ile S.U. kamyondan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.



Kamyonun denize düşme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.



Görüntülerde, geri giden kamyonun denize düşmesi, kamyonun geldiğini fark eden arkasındaki aracın da manevra yaparak ezilmekten kurtulması yer alıyor.

