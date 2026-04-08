Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Haberleri

        Bodrum'da eski eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde eski eşini silahla vurarak öldüren sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2026 - 13:28 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrum 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına, tutuklu sanık Hacı Ömer A, maktulün yakınları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili ile taraf avukatları katıldı.

        Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, toplanan deliller ve otopsi raporları doğrultusunda, sanığın ruhsatsız silahla eski eşi Hüsne Topal'a 4 el ateş ederek öldürdüğünün sabit olduğunu belirtti.

        Savcı, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

        Sanık Hacı Ömer A. savunmasında, öldürme kastının olmadığını ve çocuklarının annesini öldürdüğü için pişmanlık duyduğunu iddia ederek, takdiri mahkemeye bıraktığını söyledi.

        Mahkeme heyeti, sanık Hacı Ömer A'ya "kadına ve boşandığı eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan 5 yıl hapis ve 50 bin lira adli para cezası verdi. Heyet, sanığın cezasında herhangi bir indirim uygulamadı.

        Bodrum'un Geriş Mahallesi'nde 24 Temmuz 2024'te Hacı Ömer A, boşandığı eşi Hüsne Topal ile tartışmış, tartışmanın büyümesi üzerine tabancayla ateş ederek kadını öldürmüştü. Kaçan Hacı Ömer A. yakalanarak tutuklanmıştı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

