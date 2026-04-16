        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan, Marmaris'teki turizm buluşmasında konuştu:

        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, "2030 yılına kadar Türkiye'nin tamamında sürdürülebilir turizm programını uygulayan bir ülke konumuna geleceğiz. Türkiye artık dünyada turizme yön veren ülkelerden biri haline gelmiştir." dedi.

        Giriş: 16.04.2026 - 16:08 Güncelleme:
        Alpaslan, Muğla'nın Marmaris ilçesinde Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliğince (GETOB) bir otelde düzenlenen "Uluslararası 2. Karya Vizyon Turizm Buluşması" toplantısındaki konuşmasında, Türkiye'nin en fazla turist ağırlayan ilk dört ülke arasında yer aldığını söyledi.

        2000'li yılların başında hayal olarak görülen hedeflerin aşıldığını belirten Alpaslan, "Bugün 65 milyar doların üzerinde turizm geliri elde eden bir ülke konumuna geldik. Bu başarıda bakanlığımızın, sektör temsilcilerimizin ve tüm paydaşların büyük emeği var." diye konuştu.

        Alpaslan, sürdürülebilir turizmin bir zorunluluk haline geldiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

        "2030 yılına kadar Türkiye'nin tamamında sürdürülebilir turizm programını uygulayan bir ülke konumuna geleceğiz. Türkiye artık dünyada turizme yön veren ülkelerden biri haline gelmiştir. 2030'lu yıllardan itibaren çevreye duyarlı turizm anlayışını benimsemeyenlerin ciddi sorunlarla karşı karşıya kalacağını görmekteyiz."

        Türkiye'nin turizmde çok önemli başarılar elde ettiğini anlatan Alpaslan, "Aynı zamanda tüm dünyayı bir pazar olarak görüyoruz. Türk Hava Yolları'nın uçtuğu her nokta bizim için kritik bir pazardır ve tanıtım faaliyetlerimizi bu doğrultuda sürdürüyoruz. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı aracılığıyla uluslararası çalışmalarımızı güçlü bir şekilde yürütmekteyiz. Tur operatörleri, acenteler ve medya ile işbirliği yaparak Türkiye’nin turizm değerlerini dünyaya tanıtıyoruz." ifadelerini kullandı.

        - Devlet gerekli tüm tedbirleri alıyor

        Alpaslan, Türkiye'nin çevresindeki savaşlardan dolayı turizmdeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve turizmcinin yanında olduklarını dile getirdi.

        Devlet olarak gerekli tüm tedbirleri aldıklarını vurgulayan Alpaslan, turizm sektörüne finansal destek sağlanırken, açıklanan kredi paketleriyle işletmelerin korunmasının hedeflendiğini belirtti.

        Muğla ve çevresinin, sahip olduğu doğal ve kültürel değerlerle Türkiye turizminin en önemli destinasyonlarından biri olduğuna işaret eden Alpaslan, konuşmasını şöyle tamamladı:

        "Bölgenin gelişimi için yatırımlar yakından takip ediliyor. Özellikle Dalaman'daki golf turizmi projeleri başta olmak üzere çeşitli yatırımların kısa sürede hayata geçirilmesi planlanıyor. Marmaris ve çevresinde de turizm potansiyelini artıracak çalışmalar sürüyor."

        - "Gençlerimiz, turizm vizyonumuzu geleceğe taşıyacak en büyük gücümüz"

        Muğla Valisi İdris Akbıyık ise kentin sahip olduğu antik kentler ve kültürel birikimiyle yaşayan bir hazine olduğunu ifade etti.

        Bakanlığın "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında 2025 yılında 26 kazı alanında çalışmaların süreceğini aktaran Akbıyık, "2026 yılını Muğla olarak 'Gençlik Yılı' ilan ettik. Çevre bilinci yüksek, kültürel mirasına sahip çıkan gençlerimiz, turizm vizyonumuzu geleceğe taşıyacak en büyük gücümüzdür." değerlendirmesinde bulundu.

        AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete de turizmin 12 aya yayılması ve spor ile sağlık turizminin altyapısının güçlendirilmesi adına hayata geçirilen projeler hakkında bilgi verdi.

        Programa Muğla Vali Yardımcısı Murat Sarı, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, AK Parti Muğla İl Başkanı Cengizhan Güngör, Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Erkan Yağcı, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği Başkanı Oya Narin, Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Yılmaz ve GETOB Başkanı Cengiz Aygün ile çok sayıda turizmci katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        ABD Savunma Bakanı: Abluka devam edecek
        ABD Savunma Bakanı: Abluka devam edecek
        Cenazeler teslim edildi... Gözyaşı sel oldu!
        Cenazeler teslim edildi... Gözyaşı sel oldu!
        9 kişinin katili İsa Aras'ın babasının ifadesi ortaya çıktı!
        9 kişinin katili İsa Aras'ın babasının ifadesi ortaya çıktı!
        Profilinde ABD'li katil var! Ayla öğretmen siper olmuş!
        Profilinde ABD'li katil var! Ayla öğretmen siper olmuş!
        11 Nisan'da katliamın planını yapmış!
        11 Nisan'da katliamın planını yapmış!
        Dehşet grubu C31K kapatıldı!
        Dehşet grubu C31K kapatıldı!
        Paylaşımla panik yaratanlara gözaltı
        Paylaşımla panik yaratanlara gözaltı
        İçişleri ve Milli Eğitim bakanları 81 il valisiyle görüştü
        İçişleri ve Milli Eğitim bakanları 81 il valisiyle görüştü
        Suça sürüklenen çocuklar: Okula gitmeyen takip edilecek, aileleriyle görüşülecek
        Suça sürüklenen çocuklar: Okula gitmeyen takip edilecek, aileleriyle görüşülecek
        Sesler geldi, kadın cinayeti ortaya çıktı!
        Sesler geldi, kadın cinayeti ortaya çıktı!
        "Şampiyon olacağımıza yüzde 100 inanıyorum!
        "Şampiyon olacağımıza yüzde 100 inanıyorum!
        Araç uyarı ışıkları ne anlatıyor?
        Araç uyarı ışıkları ne anlatıyor?
        Arda Güler'den 5 rekor birden!
        Arda Güler'den 5 rekor birden!
        Nevzat Bahtiyar 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı!
        Nevzat Bahtiyar 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı!
        Arda Güler maç sonu çıldırdı!
        Arda Güler maç sonu çıldırdı!
        En etkili 100 kişi seçildi
        En etkili 100 kişi seçildi
        Inter'den Uğurcan Çakır hamlesi!
        Inter'den Uğurcan Çakır hamlesi!
        Dolar bazında zirveye dönüş
        Dolar bazında zirveye dönüş
        4 şüpheli adliyeye sevk edildi!
        4 şüpheli adliyeye sevk edildi!
        "Stresli bir hayat yaşıyorum"
        "Stresli bir hayat yaşıyorum"

        Benzer Haberler

        Seydikemer'de lise öğrencileri dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendiri...
        Seydikemer'de lise öğrencileri dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendiri...
        Köyceğiz'de Durgunsu Kano Uluslararası Bahar Kupası yarışları başladı
        Köyceğiz'de Durgunsu Kano Uluslararası Bahar Kupası yarışları başladı
        DMD'li Göktuğ'un kampanyası tamamlandı
        DMD'li Göktuğ'un kampanyası tamamlandı
        Sakız'dan farklı ürünler üretilmeye başlandı
        Sakız'dan farklı ürünler üretilmeye başlandı
        Bodrum'da ralli heyecanı başlıyor
        Bodrum'da ralli heyecanı başlıyor
        Bodrum'daki hastaneye "anne dostu" unvanı
        Bodrum'daki hastaneye "anne dostu" unvanı