Bodrum'da hastaneye kaldırılan gazeteci Reha Muhtar'ın tedavisi sürüyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde hastaneye kaldırılan gazeteci Reha Muhtar'ın tedavisi devam ediyor. İlçede yaşayan Muhtar, önceki gün rahatsızlanması üzerine ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Kalp yetmezliği teşhisi konulduğu belirtilen Muhtar'ın tedavisinin hastanenin yoğun bakım ünitesinde sürdüğü öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.