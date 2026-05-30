Bodrum'da makine arızası nedeniyle sürüklenen teknedeki 3 kişi kurtarıldı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde makine arızası nedeniyle sürüklenen teknedeki 3 kişi ekiplerce kurtarıldı.
Giriş: 30.05.2026 - 16:34 Güncelleme:
Muğla'nın Bodrum ilçesinde makine arızası nedeniyle sürüklenen teknedeki 3 kişi ekiplerce kurtarıldı.
Karaada mevkisi açıklarında içinde 3 kişi bulunan 14 metrelik teknenin makine arızası nedeniyle sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekipler tarafından teknedeki 3 kişi kurtarıldı.
KIYEM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botuna yedeklenen tekne, Bodrum Bardakçı Koyu'na getirildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
Günün Önemli Manşetleri