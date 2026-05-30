Muğla'da tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı

Muğla ve ilçelerinde, Kurban Bayramı'nın son gününde, tatilcilerin dönüş yolculuğu trafikte yoğunluğa neden oldu.



Bayram tatili için Bodrum, Marmaris ve Fethiye gibi Güney Ege'nin önemli turizm merkezleri tercih edenler, dönüş yolculuğuna başladı.



Bodrum'da araçlarıyla dönüşe geçen tatilciler nedeniyle hareketlilik yaşandı. Son 12 saatte 10 binden fazla araç ilçeden çıkış yaptı. Yoğunluk nedeniyle Gümbet-Milas istikameti Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde uzun araç kuyrukları oluştu.



Marmaris'te ise Datça kara yolu, Ulusal Egemenlik Caddesi'nin Muğla istikametinde yoğunluk yaşanıyor.



Fethiye'de dönüşe geçen tatilciler, Ölüdeniz-Fethiye kara yolunda, Marmaris ve Datça'dan dönen tatilciler ise Marmaris-Ula kara yolu ile Menteşe ilçesi girişinde yoğunluğa neden oldu.



Polis ve jandarmanın trafik ekipleri, kavşaklarda önlemler alıp sürücülere yönlendirmelerde bulundu.

