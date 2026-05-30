Marmaris'e "Seven Seas Splendor" kruvaziyeriyle 655 turist geldi
Muğla'nın Marmaris ilçesine "Seven Seas Splendor" isimli kruvaziyer, 655 yolcu getirdi.
Marshall Adaları bayraklı 223 metre uzunluğundaki dev gemi, Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırıldı.
Heraklion Limanı'ndan gelen gemide, ABD'li, Kanadalı ve İngiliz 665 yolcu ile 542 personelin bulunduğu belirtildi.
Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ile Yat Limanı'nı gezdi, tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti.
Akşam saatlerinde ilçeden ayrılacak geminin bir sonraki durağının İzmir Limanı olacağı öğrenildi.
