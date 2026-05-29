Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri GÜNCELLEME - Marmaris'te günübirlik tur teknesi battı

        GÜNCELLEME - Marmaris'te günübirlik tur teknesi battı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde günübirlik tur teknesinin batması sonucu mahsur kalan 148 kişi güvenli şekilde tahliye edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2026 - 19:32 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Marmaris'te günübirlik tur teknesi battı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde günübirlik tur teknesinin batması sonucu mahsur kalan 148 kişi güvenli şekilde tahliye edildi.

        Marmaris Körfezi'nde tura çıkan "Big Boss" isimli gezinti teknesi, Cennet Adası açıklarındaki Akvaryum Koyu'nda henüz belirlenemeyen nedenle su almaya başlayarak battı.

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sahil güvenlik ekibi sevk edildi.

        Muğla Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, bugün Akvaryum Koyu açıklarında içerisinde 120 yetişkin, 20 çocuk ve 8 mürettebat olmak üzere toplam 148 kişinin bulunduğu tur teknesinin su almaya başladığı ihbarı üzerine ekiplerin hızla bölgeye intikal ettiği belirtildi.

        Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "İhbarın ardından bölgeye sevk edilen ekiplerin koordinasyonunda, teknede bulunan vatandaşlarımız çevredeki teknelerin de desteğiyle güvenli şekilde tahliye edilmiştir. Yapılan kontrollerde herhangi bir can kaybı, yaralanma veya sağlık sorununun bulunmadığı tespit edilmiştir. Tahliye edilen vatandaşlarımız güvenli şekilde kıyıya ulaştırılmıştır."

        Olayla ilgili inceleme ve gerekli işlemlerin Marmaris Kaymakamlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından sürdürüldüğü bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump: Son dakika için toplanacağız
        Trump: Son dakika için toplanacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümünde büyük coşku
        İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümünde büyük coşku
        33 yıldır bitmeyen acı
        33 yıldır bitmeyen acı
        Karadeniz'de bir Türk gemisi saldırıya uğradı
        Karadeniz'de bir Türk gemisi saldırıya uğradı
        İkisi de saat: 14.00 dedi... CHP'de 2 ayrı bayramlaşma
        İkisi de saat: 14.00 dedi... CHP'de 2 ayrı bayramlaşma
        Daha 16 yaşındaydı... Doğum gününde ölüme gitti!
        Daha 16 yaşındaydı... Doğum gününde ölüme gitti!
        8 ilde sarı kodlu uyarı
        8 ilde sarı kodlu uyarı
        "Hayallerimiz çok büyük olmalı"
        "Hayallerimiz çok büyük olmalı"
        Herkes onun yüzdüğünü sanıyordu... Ama hareket etmiyordu!
        Herkes onun yüzdüğünü sanıyordu... Ama hareket etmiyordu!
        Tedesco'ya sürpriz talip!
        Tedesco'ya sürpriz talip!
        3 yaşındaki Poyraz'ı parçalara ayırmış! Bir annenin bittiği an!
        3 yaşındaki Poyraz'ı parçalara ayırmış! Bir annenin bittiği an!
        ABD: Anlaşmaya çok yakınız
        ABD: Anlaşmaya çok yakınız
        Trump'ın yüzünün olacağı 250 dolarlık banknotta yeni gelişme
        Trump'ın yüzünün olacağı 250 dolarlık banknotta yeni gelişme
        Galatasaray'dan Icardi'ye süre!
        Galatasaray'dan Icardi'ye süre!
        İstanbul'un kayıp köşkü yeniden ayağa kalkıyor
        İstanbul'un kayıp köşkü yeniden ayağa kalkıyor
        Arda Okan’ın kaderi Sallai’ye bağlı
        Arda Okan’ın kaderi Sallai’ye bağlı
        Elektrikli Ferrari piyasayı karıştırdı
        Elektrikli Ferrari piyasayı karıştırdı
        Çocuklarını sevgilisiyle tanıştırdı
        Çocuklarını sevgilisiyle tanıştırdı
        Bir çocuğundan daha darbe yedi
        Bir çocuğundan daha darbe yedi

        Benzer Haberler

        Marmaris açıklarında teknede rahatsızlanan 4 kişiye tıbbi tahliye
        Marmaris açıklarında teknede rahatsızlanan 4 kişiye tıbbi tahliye
        Özel teknede rahatsızlanan 4 kişiye tıbbi tahliye
        Özel teknede rahatsızlanan 4 kişiye tıbbi tahliye
        Saklıkent Kanyonu'nda bayram yoğunluğu
        Saklıkent Kanyonu'nda bayram yoğunluğu
        Marmaris'te tur teknesi battı, 110 yolcu tahliye edildi
        Marmaris'te tur teknesi battı, 110 yolcu tahliye edildi
        Marmaris'te gezi teknesi battı, yolcular tahliye edildi
        Marmaris'te gezi teknesi battı, yolcular tahliye edildi
        Marmaris'te günlük tur teknesi battı
        Marmaris'te günlük tur teknesi battı