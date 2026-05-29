Marmaris'te günlük tur teknesi battı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde günlük tur teknesi battı. Marmaris Körfezi'nde tura çıkan "Big Boss" isimli gezinti teknesi, Cennet Adası açıklarındaki Akvaryum Koyu' nda henüz belirlenemeyen nedenle battı. İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

