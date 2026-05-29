Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Muğla sahillerinde bayram tatili hareketliliği sürüyor

        Muğla sahillerinde bayram tatili hareketliliği sürüyor

        Muğla'nın Bodrum, Marmaris ve Fethiye gibi turizm merkezlerinin sahillerinde Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2026 - 14:29 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla sahillerinde bayram tatili hareketliliği sürüyor

        Muğla'nın Bodrum, Marmaris ve Fethiye gibi turizm merkezlerinin sahillerinde Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk devam ediyor.

        Bodrum'un turistik tesislerin bulunduğu sahil kesimlerinde tatilciler hareketliliği bayramın üçüncü gününde de sürdürdü. Kumbahçe, Paşatarlası, Yalıçiftlik, Bitez, Torba ve Türkbükü sahillerinde yoğunluk oluştu.

        Marmaris'te de kent sakinlerinin yanı sıra yerli ve yabancı turistler Uzunyalı, İçmeler, Turunç, Hisarönü ve Orhaniye Kız Kumu plajlarında güneşlenip denize girdi.

        Bazı turistler, su parklarında ve su sporları istasyonlarında jet ski, jet car ve deniz paraşütüyle denizin keyfini çıkarıp adrenalin yaşadı.

        Ula'nın "Sakin Kent" ünvanlı Akyaka Mahallesi, özellikle yakın illerden gelen tatilcilerin adresi oldu. Tatilciler bölgede bulunan doğal akvaryum görünümündeki Kadın Azmağı Deresi'ni teknelerle gezerek keyifli dakikalar yaşadı. Bazı aileler de dere kenarında kamp sandalyeleriyle oturarak vakit geçirdi.

        Ortaca ilçesinin Dalyan Mahallesi'nde 2 bin 500 yıllık kaya mezarları, caretta caretta kaplumbağaları, Dalyan Kanalı, İztuzu Plajı ve çamur banyoları da ilgi gördü.

        Fethiye Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Belcekız ile Kumburnu plajlarını tatilciler doldurdu. Bazı vatandaşlar, Babadağ'dan yamaç paraşütüyle atlayış yaparak Ölüdeniz manzarasını havadan seyretme imkanı buldu.

        Kentte teknelerle denize açılan turistler, farklı koyların berrak sularında yüzmenin keyfini çıkardı, bazı turistler de su sporlarıyla eğlendi.

        Datça'da da tatilciler, halk plajının yanı sıra Karaincir ve Perili Köşk plajlarında yoğunluk oluşturdu. Bazıları sıcak havada denize girerek serinlerken bazıları da kıyıdaki kafe ve restoranlarda vakit geçirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümünde büyük coşku
        İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümünde büyük coşku
        "Hayallerimiz çok büyük olmalı"
        "Hayallerimiz çok büyük olmalı"
        Herkes onun yüzdüğünü sanıyordu... Ama hareket etmiyordu!
        Herkes onun yüzdüğünü sanıyordu... Ama hareket etmiyordu!
        Tedesco'ya sürpriz talip!
        Tedesco'ya sürpriz talip!
        3 yaşındaki Poyraz'ı parçalara ayırmış! Bir annenin bittiği an!
        3 yaşındaki Poyraz'ı parçalara ayırmış! Bir annenin bittiği an!
        ABD: Anlaşmaya çok yakınız
        ABD: Anlaşmaya çok yakınız
        Trump'ın yüzünün olacağı 250 dolarlık banknotta yeni gelişme
        Trump'ın yüzünün olacağı 250 dolarlık banknotta yeni gelişme
        Galatasaray'dan Icardi'ye süre!
        Galatasaray'dan Icardi'ye süre!
        Bayram ziyareti diye çıktılar... Anne ile oğlu ağlattı!
        Bayram ziyareti diye çıktılar... Anne ile oğlu ağlattı!
        İstanbul'un kayıp köşkü yeniden ayağa kalkıyor
        İstanbul'un kayıp köşkü yeniden ayağa kalkıyor
        Arda Okan’ın kaderi Sallai’ye bağlı
        Arda Okan’ın kaderi Sallai’ye bağlı
        Yürek yakan olay... Özçekim faciayla bitti! Son fotoğraf!
        Yürek yakan olay... Özçekim faciayla bitti! Son fotoğraf!
        Elektrikli Ferrari piyasayı karıştırdı
        Elektrikli Ferrari piyasayı karıştırdı
        Çocuklarını sevgilisiyle tanıştırdı
        Çocuklarını sevgilisiyle tanıştırdı
        Yürek burkan paylaşımdan bir gün sonra hayatını kaybetti!
        Yürek burkan paylaşımdan bir gün sonra hayatını kaybetti!
        İran füzeleri ateşledi
        İran füzeleri ateşledi
        Bir çocuğundan daha darbe yedi
        Bir çocuğundan daha darbe yedi
        Bu sahillere gece girmenin cezası 699 bin TL!
        Bu sahillere gece girmenin cezası 699 bin TL!
        Napolyon'un sofralarımızı değiştiren mirası
        Napolyon'un sofralarımızı değiştiren mirası
        Aşıklar Göcek'te
        Aşıklar Göcek'te

        Benzer Haberler

        Bodrum'da sahillerde Kurban Bayramı'nın 3'üncü gününde hareketlilik sürüyor
        Bodrum'da sahillerde Kurban Bayramı'nın 3'üncü gününde hareketlilik sürüyor
        Marmaris'te baba oğulun çilek mesaisi Emeklilik hayali çilek bahçesinde ger...
        Marmaris'te baba oğulun çilek mesaisi Emeklilik hayali çilek bahçesinde ger...
        Marmaris'te "Çamlı Çocuk Köyü" hizmet vermeye başladı
        Marmaris'te "Çamlı Çocuk Köyü" hizmet vermeye başladı
        Akyaka'da ünlü DJ'ler sahne alacak
        Akyaka'da ünlü DJ'ler sahne alacak
        Çamlı Çocuk Köyü ziyaretçilerini bekliyor
        Çamlı Çocuk Köyü ziyaretçilerini bekliyor
        Bodrum FK'da Seferi milli takımda
        Bodrum FK'da Seferi milli takımda