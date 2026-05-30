Bodrum'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 sağlık çalışanı yaralandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletteki 2 sağlık çalışanı yaralandı. E.E.E.'nin kullandığı 48 AOJ 009 plakalı otomobil, Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda, aynı istikamette seyreden 112 Acil Sağlık çalışanı Buğra D. idaresindeki 48 EH 112 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada, Buğra D. ile motosikletteki diğer sağlık çalışanı Aşkın Nur A. yaralandı. Gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.