        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Bodrum'da "Uluslararası İki Yaka Kültür Festivali" başladı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen "Uluslararası İki Yaka Kültür Festivali" kapsamında Yunan Adaları'ndan gelen misafirler, törenle karşılandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2026 - 17:16 Güncelleme:
        Bodrum Cruise Port'ta düzenlenen programda şarkılar söylendi, folklor gösterileri yapıldı.

        Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, belediye meclis üyeleri ve organizasyon komitesi tarafından gerçekleştirilen karşılamada Ege'nin iki yakasından gelen dostluk mesajları dikkati çekti.

        Mandalinci, yaptığı konuşmada, iki yaka arasında yıllardır süren kültürel bağların bu festivalle daha da güçlendiğini söyledi.

        Festivalin sadece bir etkinlik değil; dostluğun, kültürün ve ortak hafızanın buluşması olduğunu belirten Mandalinci, "Bodrum olarak komşularımızı ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Tüm vatandaşlarımızı 3 gün boyunca Kumbahçe Meydanı’'nda gerçekleşecek etkinliklere davet ediyoruz." dedi.

        Festivale katılan Kos Belediye Başkanı Theodosis Nikitaras, Nisyros Belediye Başkanı Christofis Koronaios, Leros Belediye Başkanı Michalis Kolias, Patmos Belediye Başkanı Konstantinos Mamakos, Kalymnos ve Lipsi belediye temsilcileri Bodrum'da dostluk mesajları verdi.

        Festival, konserler, halk dansları gösterileri, workshoplar, söyleşiler, sergiler ve gastronomi etkinlikleriyle üç gün Kumbahçe Meydanı'nda devam edecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şanlıurfa'da dehşet yaşandı! Silahlı kavgada 3 kiş öldü!
