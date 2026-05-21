Caretta caretta "Tuba" kışı Bodrum açıklarında geçirdi

DURMUŞ GENÇ - Muğla'da 2019'da uydu takip cihazı takılarak denize bırakılan caretta caretta "Tuba", geçen yıl İztuzu Plajı'ndan çıktığı ikinci turunda kışı Bodrum açıklarında geçirdi.



Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) tarafından TUI Care Vakfı desteğiyle 28 Ağustos 2019'da uydu takip cihazı takılarak denize bırakılan ve "Tuba" adı verilen 25-30 yaşlarındaki caretta caretta, Türkiye'den Adriyatik'e kadar izlenebilen ilk deniz kaplumbağası oldu.



İztuzu Plajı'ndan 2019'da denize bırakıldıktan sonra yaklaşık 2 ay Marmaris açıklarında kalan "Tuba", daha sonra bir ay içinde Yunanistan'a ulaştı. Malta, İtalya, Arnavutluk, Karadağ ve Hırvatistan kıyılarını takip eden "Tuba", Adriyatik'e kadar uzanan yolculuğunda yaklaşık 25 bin kilometre katetti.



Uzmanlar için beklentilerin ötesinde veri sağladığı belirtilen "Tuba", en uzun süreyle izlenen kaplumbağa oldu.



Yuvalama için yeniden gelen "Tuba", 9 Ağustos 2025'te düzenlenen törenle ikinci kez cihaz takılarak mavi sulara salındı.



- Kışı Bodrum'da geçirdi



Pamukkale Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi de olan DEKAMER Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, AA muhabirine, caretta carettanın ikinci turunda 9 Ağustos'tan bugüne kadar Bodrum açıklarında kışladığını söyledi.



"Tuba"yı izlemeye devam ettiklerini anlatan Kaska, "Tuba, ikinci dünya turunda kış dönemini Bodrum sahillerinde geçirdi ve bu bölgede beslendi. Şimdi deniz sularının tekrar ısınmaya başlamasıyla Tuba, eğer yumurta ürettiyse yumurtlamak için İztuzu kumsalına mı gelecek yoksa göçüne devam mı edecek bunu hep beraber göreceğiz." dedi.



Kaska, "Tuba"nın 4 yıl süren ilk takibinin ardından yeni bir cihazla ikinci kez izlenmeye başlandığını ve bu durumun dünyada bir ilk olduğunu vurguladı.



Daha önce Adriyatik sahiline kadar giden "Tuba"nın ikinci dünya turunda da nerelere göç edeceğinin bilim dünyasında da merakla takip edildiğini dile getiren Kaska, "Tuba"ya takılan cihazdan elde edilecek verilerin birçok merak edilen soruya cevap vereceğini ifade etti.



"Tuba"nın yeni rotasından elde edilecek verilerin, deniz kaplumbağalarının korunmasına yönelik önemli bilgi sunması bekleniyor.

