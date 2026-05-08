Datça ilçesinde eTwinning ödül töreni düzenlendi

Muğla’nınDatça ilçesinde, eTwinning ödül töreni düzenlendi. Törende İlçe eTwinning Koordinatörü Serap Denizli, ilçede yürütülen projeler ve eTwinning çalışmalarına ilişkin sunum yaptı. Sunumda, öğretmenlerin ulusal ve uluslararası alanda yürüttüğü projelerin öğrencilere sağladığı katkılar vurgulandı. İlçe Millî Eğitim Müdürü Bülent Aldal, yaptığı konuşmada eTwinning projelerinin öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimine sunduğunu söyledi. Törende, başarılı proje çalışmalarıyla kalite etiketi almaya hak kazanan öğretmenlere ödülleri takdim edildi.

