Datça'da "Karayolları Güvenliği ve Trafik Haftası" etkinliği düzenlendi

Muğla'nın Datça ilçesinde, "Karayolları Güvenliği ve Trafik Haftası" etkinlikleri kapsamında motosiklet sürücülerine kask ve reflektörlü yelek dağıtıldı.



Atatürk Caddesi’nde gerçekleştirilen etkinliğe Datça Kaymakamı Murat Atıcı, İlçe Emniyet Müdürü Dursun Turan ve İlçe Jandarma Komutanı Oğuz Kapusuz katıldı.





Yetkililer, sürücülere trafik güvenliği konusunda bilgilendirmelerde bulunarak kask ve reflektörlü yelek kullanımının hayati önem taşıdığını belirtti.



Kaymakam Atıcı, güvenli sürüşün herkes için hayati önem taşıdığını belirterek,"Kask ve reflektörlü yelek kullanmak, kazaların önlenmesinde hayati rol oynar. Trafik kurallarına uyarak hem kendimizi hem de sevdiklerimizi koruyalım.'' dedi.



