Datça'da tarım arazilerinde üretim planlaması kontrolleri yapıldı
Muğla'nın Datça ilçesinde tarım arazilerinde yerinde inceleme ve kontrol faaliyetleri gerçekleştirildi.
Datça Tarım ve Orman Müdürlüğü personelince tarımsal üretim planlaması çalışmaları kapsamında yapılan kontrollerde, arazilerin mevcut kullanım durumu, ekili ve dikili ürün çeşitleri, üretim desenine uygunluk, nadas ve boş alanlar ile tarımsal faaliyetlerin mevzuata uygunluğu değerlendirildi.
Yetkililer, tarım arazilerinin verimli kullanılması ve üretim desenine uygun planlamaların yapılmasının önemine dikkati çekti.
