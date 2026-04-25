Fethiye'de Babadağ Ultra Maratonu başladı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bu yıl dördüncüsü düzenlenen Babadağ Ultra Maratonu başladı. Türkiye Atletizm Federasyonu, Fethiye Kaymakamlığı, Fethiye Belediyesi, Babadağ Teleferik ile Babadağ Ultra Maratonu Organizasyonu iş birliğinde gerçekleştirilen etkinlikte 15 ülkeden yaklaşık 1000 sporcu, 6 etapta mücadele ediyor. Ölüdeniz Mahallesi Belcekız mevkisinden start alan sporcular, dereceye girebilmek için ter döküyor. Etkinlik, yarın yapılacak yarışın ardından sona erecek.

