Fethiye'de "Cankurtaran Eğitimi" düzenlendi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde "Cankurtaran Eğitimi" gerçekleştirildi.



Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası tarafından, odada düzenlenen eğitime 14 kişi katıldı.



Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Dalış ve Cankurtaran eğitmeni Savaş Yapman, tecrübelerini paylaştı.



Katılımcılar, yüzme teknikleri, kurtarma ekipmanlarının doğru kullanımı, havuzda boğulma tehlikesi geçiren kişileri su dışına çıkarma ve çıkardıktan sonra yapılacak ilk yardım müdahaleleri konusunda eğitildi.



Eğitimi başarıyla tamamlayan 14 katılımcıya belgeleri verilirken, bronz cankurtaran belgelerinin 2 yıl geçerli olacağı kaydedildi.



Öte yandan, eğitim programı kapsamında iş yerlerine dalış ve cankurtaran eğitmeni Savaş Yapman tarafından 2026 yılı içerisinde ücretsiz danışmanlık hizmeti verileceği duyuruldu.

