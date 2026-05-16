Fethiye'de deniz dibi temizliği yapıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen etkinlikte dalgıçlar deniz dibindeki atıkları çıkardı.



Fethiye Belediyesi, Akdeniz Koruma Derneği, D-Marin Göcek ve Setur Marina işbirliğiyle "Dünya İklim Günü" dolayısıyla Göcek Mahallesi'ndeki Ayten Koyu ve Boynuzbükü'nde deniz dibi temizliği yapıldı.



Gönüllü dalgıçların yer aldığı temizlikte, denizden 51 cam atık, 44 teneke atığı, 78 plastik atık, 13 kilogram plastik boru parçası, yaklaşık 12 kilogram çapa, araç lastiği ve 27 kilogram tekstil atığı çıkarıldı.



Cam şişe, plastik boru, tenekeler ve hortumlardan oluşan atıklar geri dönüşüme gönderildi.



Akdeniz Koruma Derneği Proje Yöneticisi Işıl Elif Arslan, gazetecilere, denizlerde karşılaşılan atıkların büyük bölümünün karada başlayan tüketim alışkanlıklarının sonucu olduğunu söyledi.



Denizlerin sağlığının yalnızca biyolojik çeşitlilik için değil, iklim direnci açısından da kritik öneme sahip olduğunu vurgulayan Arslan, "Denizleri korumak, geleceğin iklimini korumaktır." ifadesini kullandı.

