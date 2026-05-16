        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Fethiye'de deniz dibi temizliği yapıldı

        Fethiye'de deniz dibi temizliği yapıldı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen etkinlikte dalgıçlar deniz dibindeki atıkları çıkardı.

        Giriş: 16.05.2026 - 18:02 Güncelleme:
        Fethiye Belediyesi, Akdeniz Koruma Derneği, D-Marin Göcek ve Setur Marina işbirliğiyle "Dünya İklim Günü" dolayısıyla Göcek Mahallesi'ndeki Ayten Koyu ve Boynuzbükü'nde deniz dibi temizliği yapıldı.

        Gönüllü dalgıçların yer aldığı temizlikte, denizden 51 cam atık, 44 teneke atığı, 78 plastik atık, 13 kilogram plastik boru parçası, yaklaşık 12 kilogram çapa, araç lastiği ve 27 kilogram tekstil atığı çıkarıldı.

        Cam şişe, plastik boru, tenekeler ve hortumlardan oluşan atıklar geri dönüşüme gönderildi.

        Akdeniz Koruma Derneği Proje Yöneticisi Işıl Elif Arslan, gazetecilere, denizlerde karşılaşılan atıkların büyük bölümünün karada başlayan tüketim alışkanlıklarının sonucu olduğunu söyledi.

        Denizlerin sağlığının yalnızca biyolojik çeşitlilik için değil, iklim direnci açısından da kritik öneme sahip olduğunu vurgulayan Arslan, "Denizleri korumak, geleceğin iklimini korumaktır." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

