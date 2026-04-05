Fethiye'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. B. K. idaresindeki 07 MKT 21 plakalı otomobil, Muğla-Fethiye kara yolu Karagedik mevkisinde Batuhan B. (18) yönetimindeki 48 ASN 989 plakalı motosikletle çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Batuhan B., kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

