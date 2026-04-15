Petrol Ofisi Maxima 2026 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 2. ayağı Bodrum'da yapılacak

        Petrol Ofisi Maxima 2026 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 2. ayağı (Bodrum Rallisi), Muğla'nın Bodrum ilçesinde gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2026 - 15:08 Güncelleme:
        Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun organizasyonunda Karya Otomobil Spor Kulübü (KAROSK) tarafından 30 Nisan-2 Mayıs'ta düzenlenecek Bodrum Rallisi, bu yıl da Bodrum ve Milas ilçelerinin doğal güzelliklerini gözler önüne seren asfalt zeminli etaplarda koşulacak.

        Bodrum Rallisi'nde bu yıl ilk kez ilçe merkezinde bir seyirci özel etabı geçiliyor.

        Ortakent'teki Kerem Aydınlar Ortaokulu ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi arasındaki 2,80 kilometrelik etap, 30 Nisan Perşembe akşamı saat 18.50'de başlayacak.

        Bodrum yarımadasının en büyük spor organizasyonları arasında yer alan organizasyon kapsamında, 1 Mayıs'ta Milas-Bodrum arasındaki Karacahisar, Fesleğen, Mazı bölgesinde yer alan 6 özel etap geçilecek.

        Ekipler, 2 Mayıs'ta ise Bodrum'da yer alan Çamlık, Alazeytin ve Etrim bölgelerindeki 6 özel etabın ardından saat 15.45'dan itibaren ilçedeki bir otelde düzenlenecek finiş seremonisi ve ödül töreni ile ralliyi sonlandıracak.

        Yarışlar öncesi ilçedeki bir otelde Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, İlçe Spor Müdürü Oktay Dumruk ile KAROSK yetkililerinin de katılımıyla güvenlik ve basın toplantısı düzenlendi.

        Toplantıda, yarışlara ilişkin bilgilendirmeler ve etaplar hakkında bilgi verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        K.Maraş'ta okulda silah sesleri!
        K.Maraş'ta okulda silah sesleri!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İhraç polis, Gülistan'ın sim kartını 3 saat kullanmış!
        İhraç polis, Gülistan'ın sim kartını 3 saat kullanmış!
        İsrail basını: Avrupa'daki son dostlarımızı kaybediyoruz
        İsrail basını: Avrupa'daki son dostlarımızı kaybediyoruz
        İddia: İran, ABD'ye karşı Çin casus uydusu kullanıyor
        İddia: İran, ABD'ye karşı Çin casus uydusu kullanıyor
        ABD düğmeye bastı: İran petrol satışına izin bitiyor
        ABD düğmeye bastı: İran petrol satışına izin bitiyor
        "Trump'ın görevini yerine getirme yeterliliği incelensin" tasarısı
        "Trump'ın görevini yerine getirme yeterliliği incelensin" tasarısı
        "Üç büyükler"in YouTube kanalları, Avrupa'da ilk 20'de
        "Üç büyükler"in YouTube kanalları, Avrupa'da ilk 20'de
        1.67 milyar Euro'luk imza
        1.67 milyar Euro'luk imza
        Kuyudaki cinayette iddianame! Her detayı dehşet!
        Kuyudaki cinayette iddianame! Her detayı dehşet!
        Osimhen elini taşın altına koydu!
        Osimhen elini taşın altına koydu!
        "Sevilmek istiyorum diye ağladım"
        "Sevilmek istiyorum diye ağladım"
        Dünyanın en iyi 100 mutfağı belli oldu
        Dünyanın en iyi 100 mutfağı belli oldu
        Nişanlandılar
        Nişanlandılar
        Babasını azarladı... Sandalyesini tekmeledi... Mahalleli feci dövdü!
        Babasını azarladı... Sandalyesini tekmeledi... Mahalleli feci dövdü!
        Hobi bahçesinde bağ evi-villa ayrımı
        Hobi bahçesinde bağ evi-villa ayrımı
        Belki farkında değiliz ama, İran ile 1932’de imzaladığımız andlaşmanın şartlarını mükemmelen yerine getiriyoruz
        Belki farkında değiliz ama, İran ile 1932’de imzaladığımız andlaşmanın şartlarını mükemmelen yerine getiriyoruz
        "Babam bana böyle öğretmedi"
        "Babam bana böyle öğretmedi"
        Yeniden akıllara getirdi
        Yeniden akıllara getirdi
        O hastalar için son gelişmeler!
        O hastalar için son gelişmeler!

        Benzer Haberler

        Datça'da tarım arazilerinde üretim planlaması kontrolleri yapıldı
        Datça'da tarım arazilerinde üretim planlaması kontrolleri yapıldı
        Fethiye-Datça Gençlik Değişim Programı başladı
        Fethiye-Datça Gençlik Değişim Programı başladı
        Datça'da liman ve Palamutbükü mevkilerinde saha incelemesi yapıldı
        Datça'da liman ve Palamutbükü mevkilerinde saha incelemesi yapıldı
        Marmaris'te kardeş okul yararına "İki Okul, Tek Yürek" kermesi düzenlendi
        Marmaris'te kardeş okul yararına "İki Okul, Tek Yürek" kermesi düzenlendi
        Bilginin merkezi kütüphanelere yoğun ilgi
        Bilginin merkezi kütüphanelere yoğun ilgi
        Datça'da çiftçilere yönelik toplantı düzenlendi
        Datça'da çiftçilere yönelik toplantı düzenlendi