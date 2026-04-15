Datça'da çiftçilere yönelik toplantı düzenlendi

Muğla'nın Datça ilçesinde çiftçilere yönelik toplantı gerçekleştirildi.



İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü organizasyonuyla Kızlan Mahallesi'nde düzenlenen toplantıya 83 üretici katıldı.



Toplantıda, Bornova Zirai Mücadele Enstitüsü'nde görevli mühendisler tarafından sebze yetiştiriciliğinde sık görülen hastalık ve zararlılarla mücadele yöntemlerin anlatıldı.



İl Tarım ve Orman Müdürlüğü uzmanları ise B-Reçete Takip Sistemi, E-ÜKD ve BKÜ Uygulayıcı Belgesi hakkında bilgilendirme yaptı.



Toplantıda, 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek düzenleme öncesinde çiftçilerin belge başvurularını Datça İlçe Tarım Müdürlüğüne yapmaları gerektiği hatırlatıldı.

