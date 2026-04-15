Datça'da zeka oyunları turnuvası düzenlendi
Muğla'nın Datça ilçesinde zeka oyunları turnuvası gerçekleştirildi.
Muğla'nın Datça ilçesinde zeka oyunları turnuvası gerçekleştirildi.
Kabaklarlı İlkokulu'nun ev sahipliğinde yapılan turnuvada görev alan hakem öğretmenlere teşekkür edilirken, katılım sağlayan tüm öğrenciler cesaretleri ve gayretleri için kutlandı.
Dereceye giren öğrencilere ödülleri Datça Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Tuğrul Kaval tarafından verildi.
Etkinlikte öğrencilerin zeka oyunlarıyla düşünme, üretme ve gelişme fırsatı bulduğu belirtildi.
