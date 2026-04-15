Fethiye-Datça Gençlik Değişim Programı başladı

Fethiye-Datça Gençlik Değişim Programının başladığı bildirildi.



Datça İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Muğla Valisi İdris Akbıyık tarafından 2026 yılının "Gençlik Yılı" ilan edilmesi kapsamında, Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya'nın himayelerinde başlatılan Fethiye - Datça Gençlik Değişim Programı yürütülüyor.



Program, Fethiye ve Datça İlçe Millİ Eğitim Müdürlükleri iş birliğiyle turizm alanında eğitim gören öğrencilerin mesleki, sosyal ve kültürel gelişimlerini desteklemeyi amaçlıyor.



11-12 Nisan'da Datça'dan gelen öğrenci grubu Fethiye'de ağırlandı. 18-19 Nisan'da ise Şehit Yüzbaşı Özgür Özekin Turizm MTAL öğrencileri Datça'ya ziyaret gerçekleştirecek.



Program kapsamında öğrenciler gastronomi atölyeleri, uygulamalı mutfak çalışmaları ve sektör tanıtım etkinlikleriyle mesleki deneyim kazanıyor.



Gençlik değişim programı ile mesleki becerilerin geliştirilmesi, ilçeler arası kültürel etkileşimin artırılması ve iletişim ile özgüven becerilerinin desteklenmesi hedefleniyor.



Öğrenciler, bilgi ve deneyimlerini paylaşarak geleceğe birlikte hazırlanıyor.

