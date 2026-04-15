Datça'da liman ve Palamutbükü mevkilerinde saha incelemesi yapıldı

Muğla'nın Datça ilçesinde protokol üyeleri, liman ve Palamutbükü mevkilerinde çevresel ve sosyal projelere yönelik saha incelemelerinde bulundu.





Datça Kaymakamı Murat Atıcı, Belediye Başkanı Aytaç Kurt ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Yusuf Sarıkaya, ilk olarak ilçe merkezindeki liman mevkisini ziyaret etti.



Bölgede yürütülen çalışmalar ve planlanan projeler hakkında yetkililerden bilgi alan heyet, bölgenin ihtiyaçlarını yerinde değerlendirdi.



- Palamutbükü'ndeki çalışmalar değerlendirildi



Liman bölgesindeki incelemelerin ardından Palamutbükü mevkisine geçen heyete, AK Parti Datça İlçe Başkanı Aycan Çuhadar da eşlik etti.



Ziyaretler kapsamında ilçenin doğal dokusunun korunması, çevresel altyapının güçlendirilmesi ve sosyal ihtiyaçların karşılanmasına yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.



Heyet, bölgedeki vatandaşların ve işletmecilerin taleplerini de dinleyerek yürütülecek çalışmaların koordinasyonu üzerine değerlendirmeler yaptı.

