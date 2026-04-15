Göcek'te ücretsiz iki halk plajı yapılacak

Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Göcek Mahallesi'nde, Osman Ağa Koyu Ücretsiz Halk Plajı ile Göcek Kumluk Ücretsiz Halk Plajı'nın yapılacağı bildirildi.



Kıyı Yönetim ve Çevre Koruma AŞ'den yapılan açıklamada, söz konusu projelerle bölge halkının ve ziyaretçilerin kıyılardan ücretsiz ve düzenli şekilde yararlanmasının amaçlandığı belirtildi.



Açıklamada, "Kıyı yönetim ve çevre koruma olarak sahillerimizi daha temiz, düzenli ve daha yaşanabilir hale getirmeye devam ediyoruz. Bazen bir kıyı sadece temizlenmez, yeniden hatırlanır. Bakımsızlığın, düzensizliğin ve doğayı yoran izlerin arasında kalan Osman Ağa Koyu şimdi yeni bir başlangıca hazır. Doğal yapısıyla uyumlu bir düzenlemeyle bu alan yeniden halkın kullanımına açılıyor." ifadeleri kullanıldı.



Zamanla bakımsız kalan Göcek Kumluk Plajı'nın da temizlik ve düzenleme çalışmalarıyla yeniden hayat bulduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:





"Dağınık görüntüler geride kalıyor. Yerini daha temiz, daha düzenli ve daha davetkar bir kıyı bırakıyor. Ücretsiz halk plajı olarak temiz denizi, güvenli alanları, duş, tuvalet ve giyinme kabinleriyle herkes için konforlu, düzenli ve erişilebilir bir sahil deneyimi sunmaya hazırlanıyor. Doğayla uyum içinde erişilebilir bir sahil deneyimi yeniden kuruluyor. Doğaya saygılı, geleceğe umutlu bir dönüşüm başlıyor."

