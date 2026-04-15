        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Marmaris Yat Marin MFK, Y.Çivril Belediyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Marmaris Yat Marin MFK, Bölgesel Amatör Ligin (BAL) 24. haftasında Y.Çivril Belediyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Giriş: 15.04.2026 - 17:48 Güncelleme:
        Teknik Direktör Serkan Söğüt yönetimindeki siyah-beyazlı ekip, Marmaris Yat Marin Bilgin Özkaynak Tesisleri'ndeki antrenmana düz koşu, ısınma ve esneme hareketleriyle başladı.

        Kondisyon, pas ve top kapma çalışması yapan futbolcular, çift kale maçın ardından şut çalışması ile antrenmanı tamamladı.

        Antrenmanı izleyen Marmaris Yat Marin MFK Başkanı Erdem Karaosmanoğlu, kendi evlerinde oynayacakları karşılaşmada oyuncularının yanında seyircilerine de güvendiklerini söyledi.

        Lider olarak her hafta zorlu rakiplerini birer birer geçtiklerini aktaran Karaosmanoğlu, "Ligde son 3 haftaya girdik. Marmaris'e liderliği getirmek istiyoruz. En büyük avantajımız seyircimiz, taraftarlarımız. Taraftarlarımıza güveniyoruz. Yönetim, teknik heyet, takım ve seyirci olarak kenetlendik. Bu haftayı kayıpsız kapatmak istiyoruz." diye konuştu.

        Antrenmanı As Başkan Bilgin Özkaynak ve yönetim kurulu üyeleri de takip etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

