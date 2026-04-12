Fethiye'de uçurumdan düşen kişi hayatını kaybetti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde uçurumdan düşen kişi yaşamını yitirdi. Esenköy Mahallesi Çırpı mevkisindeki düzlük alanda arkadaşlarıyla futbol oynayan Kenan Zenginel (28), henüz belirlenemeyen nedenle uçurumdan düştü. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 10 metrelik uçurumdan düşen Zenginel'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde Zenginel'in ailesi ve yakınları büyük üzüntü yaşadı. İncelemelerin ardından Zenginel'in cenazesi, Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

