        Marmaris, 16 ülkenin katılımıyla "Latin Fest"e ev sahipliği yapacak

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 7-10 Mayıs'ta 16 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilecek "Marmaris Latin Fest", dans, müzik ve gastronomi kültürünü bir araya getirecek.

        Giriş: 09.04.2026 - 20:33 Güncelleme:
        Marmaris, 16 ülkenin katılımıyla "Latin Fest"e ev sahipliği yapacak

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 7-10 Mayıs'ta 16 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilecek "Marmaris Latin Fest", dans, müzik ve gastronomi kültürünü bir araya getirecek.

        Festival kapsamında Latin Amerika kültürü ile Akdeniz atmosferi buluşturulacak.

        Türkiye ile Latin Amerika ülkeleri arasında kültürel bir köprü kurulması amacıyla düzenlenen organizasyonla, kentin kültür ve sanat turizmine katkı sunulması hedefleniyor.


        Etkinlikler, ilçenin simge noktalarından 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda gerçekleştirilecek.

        Dört gün sürecek festival boyunca konserler, dans atölyeleri ve renkli gösteriler gerçekleştirilecek.


        Latin ülkelerinden gelecek profesyonel dans topluluklarının yanı sıra yerel dans okulları ekiplerinin de sahneye çıkacağı etkinliklerde salsa ve bachata başta olmak üzere geleneksel ritimler sergilenecek.

        Kurulacak tadım stantlarında ziyaretçilere Latin mutfağının özgün lezzetleri sunulacak.

        Festivalde, büyükelçilikler, sanatçılar ve şefler bir araya gelerek kültürel diplomasi platformu oluşturacak.


        Organizasyona, Guatemala, Uruguay, Nikaragua, Paraguay, El Salvador, Meksika, Dominik Cumhuriyeti, Kosta Rika, Arjantin, Panama, Şili, Peru, Venezuela, Brezilya, Kolombiya ve İtalya'dan ekipler katılacak.

        Programda fotoğraf sergileri, ülke tanıtımları ve film gösterimleri de yer alacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

