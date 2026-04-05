        Marmaris Yat Marin MFK, Bucak Belediye Oğuzhanspor'u 3-1 mağlup etti

        Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup'taki 22. hafta mücadelesinde Marmaris Yat Marin MFK, sahasında ağırladığı Bucak Belediye Oğuzhanspor'u 3-1 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2026 - 16:10 Güncelleme:
        Marmaris Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmayı İzmir Bölgesi hakemlerinden Hakan Yüncü, Berk Altan, Nuri Tokmak yönetti.

        Karşılaşma öncesinde Marmaris Yat Marin MFK kaptanı Cenk Özbey karşılaşmanın hakemlerine çiçek takdim etti.

        Bucak Belediye Oğuzhanspor, 21. Dakikada Ali Galip Kavacık'ın golüyle 0-1 öne geçti. Müdadelenin 27. dakikasında Mustafa Değirmenci'nin golüyle ev sahibi takım eşitliği sağladı.

        Müsabakanın ilk yarısı bu skorla tamamlandı.

        Marmaris Yat Marin MFK, karşılaşmanın 50. dakikasında Mustafa Değirmenci'nin golüyle 2-1 öne geçti.


        Ev sahibi ekip, 90+5. dakikada Adem Parlak'ın golüyle maçı 3-1 kazandı.

        Marmaris Yat Marin MFK, bu galibiyetle puanını 45'e yükselterek liderliğini sürdürdü.

        Marmaris Yat Marin MFK Başkanı Erdem Karaosmanoğlu, lider takım oldukları için rakiplerinin ekstra motivasyonla oynadıklarını ancak oyuncularının mücadeleci oyunuyla galip gelmesini bildiklerini söyledi.

        Marmaris ekibi, ligin 23. haftasında, 12 Nisan Pazar günü Antalya temsilcisi Kumluca Belediyespor'a konuk olacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Trump'tan İran'a küfürlü paylaşım: Hürmüz'ü artık açın
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD'nin İran'da 'mahsur kalan' iki uçağı imha edildi
        Trump'ın görevden aldığı generalden sert mesaj
        İran'da kritik kurtarma operasyonunda yaşananlar
        Kadıköy'de dev kapışma: İşte muhtemel 11'ler!
        Anne-oğul, bir gün arayla kalp krizine yenildi!
        Suça sürüklenen çocukların mağdur ettiği ailelerle görüştü
        Kurumlar vergisinde indirim gündemde
        Kanser tedavisinde kritik çalışma
        Cezaevinden firar etti, 'talk show'a çıktı! Yakalandı!
        Osimhen'siz Galatasaray yine hüsran!
        'Faiz politikası' haberlerine yalanlama
        "Başarabilirim" dedi, kanseri yendi
        Lakabı olan 'Atom'u resmi ismine dönüştürdü
        "Bu sanat değil!"
        Ankara–İstanbul YHT seferleri kısalacak
        Epstein dosyası sessizliğini bozdu
        Eski hakemler yorumladı: Kırmızı kart gerekir mi?
        Türkiye'ye etkileri
        Benzer Haberler

        Sezonun ikinci kuruvaziyer gemisi Bodrum'a geldi
        Sezonun ikinci kuruvaziyer gemisi Bodrum'a geldi
        Muğlaspor şampiyonluk yarışında havlu attı
        Muğlaspor şampiyonluk yarışında havlu attı
        Bodrum'a "Marella Discovery" kruvaziyeriyle 1917 turist geldi
        Bodrum'a "Marella Discovery" kruvaziyeriyle 1917 turist geldi
        Sefer Yılmaz: "İnşallah ligin sonu Süper Lig olacak"
        Sefer Yılmaz: "İnşallah ligin sonu Süper Lig olacak"
        Marmaris'te ralli heyecanı sona erdi
        Marmaris'te ralli heyecanı sona erdi
        Fethiye'de sağanak sonrası Ölüdeniz turkuaz renge büründü
        Fethiye'de sağanak sonrası Ölüdeniz turkuaz renge büründü