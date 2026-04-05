Marmaris Yat Marin MFK, Bucak Belediye Oğuzhanspor'u 3-1 mağlup etti

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup'taki 22. hafta mücadelesinde Marmaris Yat Marin MFK, sahasında ağırladığı Bucak Belediye Oğuzhanspor'u 3-1 yendi. Marmaris Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmayı İzmir Bölgesi hakemlerinden Hakan Yüncü, Berk Altan, Nuri Tokmak yönetti. Karşılaşma öncesinde Marmaris Yat Marin MFK kaptanı Cenk Özbey karşılaşmanın hakemlerine çiçek takdim etti. Bucak Belediye Oğuzhanspor, 21. Dakikada Ali Galip Kavacık'ın golüyle 0-1 öne geçti. Müdadelenin 27. dakikasında Mustafa Değirmenci'nin golüyle ev sahibi takım eşitliği sağladı. Müsabakanın ilk yarısı bu skorla tamamlandı. Marmaris Yat Marin MFK, karşılaşmanın 50. dakikasında Mustafa Değirmenci'nin golüyle 2-1 öne geçti. Ev sahibi ekip, 90+5. dakikada Adem Parlak'ın golüyle maçı 3-1 kazandı. Marmaris Yat Marin MFK, bu galibiyetle puanını 45'e yükselterek liderliğini sürdürdü. Marmaris Yat Marin MFK Başkanı Erdem Karaosmanoğlu, lider takım oldukları için rakiplerinin ekstra motivasyonla oynadıklarını ancak oyuncularının mücadeleci oyunuyla galip gelmesini bildiklerini söyledi. Marmaris ekibi, ligin 23. haftasında, 12 Nisan Pazar günü Antalya temsilcisi Kumluca Belediyespor'a konuk olacak.

