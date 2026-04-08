        Muğla Haberleri

        Marmaris Yat Marin MFK, Kumluca Belediyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Marmaris Yat Marin MFK, Bölgesel Amatör Ligin (BAL) 23. haftasında deplasmanda Antalya temsilcisi Kumluca Belediyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Giriş: 08.04.2026 - 19:07 Güncelleme:
        Teknik Direktör Serkan Söğüt yönetimindeki siyah-beyazlı ekip, Marmaris Yat Marin Bilgin Özkaynak Tesisleri'ndeki antrenmana düz koşu, ısınma ve esneme hareketleriyle başladı.

        Kondisyon, pas ve top kapma çalışması yapan futbolcular, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçın ardından şut çalışması ile antrenmanı tamamladı.

        Antrenmanı izleyen Marmaris Yat Marin MFK As Başkanı Bilgin Özkaynak, zorlu Kumluca deplasmanına neşeli ve tam kadro olarak hazırlandıklarını söyledi.

        Lider oldukları için maçlarının zorlu geçtiğine belirten Özkaynak, "Ligi lider bitirmek istiyoruz. Teknik ekip, futbolcular ve yönetim olarak birlik beraberlik ve neşe içindeyiz. Bunu da sahaya hakkımızla yansıtıyoruz. Burada büyük emekler var. Son haftalardayız. Çalışıyoruz ve çalışmalarımızın karşılığını da inşallah lig sonunda da alacağız." diye konuştu.

        Antrenmanı yönetim kurulu üyeleri de takip etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Antalya-Isparta yolunda kaza: 7 ölü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        İran: İlk gemi Hürmüz Boğazı'ndan geçti
        Bugün Ne Oldu? 8 Nisan 2026'nın haberleri
        ABD Başkanı Trump: İran'la yakın çalışıyoruz
        Kentsel dönüşüm kredisine yoğun ilgi
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        MASAK'ın eski başkan yardımcısı gözaltında
        İlk 11'ler belli oldu!
        İspanya'da kiracılar, "kira ödememe" eylemi başlatıyor
        Ateşkeste Türkiye'nin diplomatik çabası
        'Suça Sürüklenen Çocuklar Çalıştayı' düzenlendi
        Savaşın 40. gününde ateşkes!
        Brent petrol 100 doların altına düştü
        Çinli şirket Brezilya'da kara listeye alındı
        YouTube’dan 15 yaş altı açıklaması
        Axios yazdı: Hamaney ile Trump nasıl ateşkese ulaştı?
        Terörist, eşini yakınlarının yanına bırakıp eyleme gitmiş!
        PFDK sevkleri açıklandı!
        Melek Mosso için adli kontrole itiraz!
        Marmaris Kaymakamı Kaya'dan kale ve müzeye ziyaret
        TFF 2. Lig: Muğlaspor: 0 - Karacabey Belediyespor: 3
        Seydikemer'deki tarihi Girmeler Kaplıcası modern tesisle turizme kazandırıl...
        Marmaris'te vatandaşlara ücretsiz sağlık taraması ve danışmanlık hizmeti ve...
        Marmaris'te 'Sağlıklı yaş alma' etkinliği düzenlendi
        Bodrum'a 87 yolcusu ile geldi
