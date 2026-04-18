        Marmaris'te "Anadolu Sigorta Marmaris Ultra Trail" heyecanı başladı

        Marmaris'te "Anadolu Sigorta Marmaris Ultra Trail" heyecanı başladı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Anadolu Sigorta Marmaris Ultra Trail" patika koşusu, yerli ve yabancı 462 sporcunun katılımıyla start aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2026 - 21:10 Güncelleme:
        Atatürk Meydanı'ndan başlayan organizasyonda sporcular, 100, 70, 48, 30, 16 ve 5 kilometre kategorilerinde dereceye girmek için mücadele etti.

        Marmaris sahilinden hareket eden koşucular, Karya yolları, İçmeler, Turunç ve Kumlubük sahillerinin yanı sıra Amos Antik Kenti, Gebre Kilisesi ve Turgut Şelalesi gibi tarihi ve doğal rotaları geçerek finiş noktasına ulaşmaya çalışıyor.




        - Bodrum Belediye Başkanı Mandalinci de yarıştı

        Organizasyonun 16 kilometre kategorisinde yarışan Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, parkuru 1 saat 44 dakika 42 saniyelik derecesiyle 19. sırada tamamladı.

        Yarış sonrası açıklamalarda bulunan Mandalinci, Marmaris'in doğasında yüzlerce sporcuyla bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

        Gençlerin spora yönlendirilmesinin önemine dikkati çeken Mandalinci, "Yerel yöneticiler olarak gençlerimizin sporla buluşmasını sağlamalı, onları kötü alışkanlıklardan uzak tutacak olanaklar yaratmalıyız. Marmaris'te hafta sonu tam bir spor şenliği yaşanıyor." dedi.

        Yarışların ilk gününde genel klasmanda dereceye giren isimler şu şekilde:

        - 70 kilometre erkekler

        1- Osman Vatansever

        2- Adem Yavuz

        3- Anton Kavtasev




        - 70 kilometre kadınlar

        1- Nurten Erbek

        2- Alev Karadağ




        - 48 kilometre erkekler

        1- Özer Yıldız

        2- Buğra Dağdeviren

        3- Çağrı Atilla




        - 48 kilometre kadınlar

        1- Beyza Gürel

        2- Aliye Ayta

        3- Gizem Kahyalar




        - 30 kilometre erkekler

        1- Mirsad Ulaş Akbaş

        2- Uğur Barlas Kazancı

        3- Mert Gündoğdu




        - 30 kilometre kadınlar

        1- İrina Kantsyreva

        2- Hafsa Zeynep Kabasakal

        3- Elif Çisil Mayalı




        -16 kilometre erkekler

        1- Muhammet Sadık Seydioğlu

        2- Ababekir Karanal

        3- Gökhan Gündoğan




        -16 kilometre kadınlar

        1- Merve Suğra Öztürk

        2- Ninan Bychkov

        3- Esen Cıvlan

        Etkinlik, yarın gerçekleştirilecek 5 kilometre "Anadolu Sigorta Marmaris Rookie Trail" yarışının ardından düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

