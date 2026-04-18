        Durgunsu Kano Uluslararası Bahar Kupası Yarışları tamamlandı

        Türkiye Kano Federasyonu 2026 yılı faaliyet programında yer alan Durgunsu Kano Uluslararası Bahar Kupası Yarışları, Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2026 - 16:05 Güncelleme:
        Köyceğiz Su Sporları Merkezi'ndeki 500 ve bin metrelik parkurda 3 gün süren yarışlarda 15 il, 40 kulüpten yaklaşık 270 sporcu ile Azerbaycan Kano Federasyonundan da 8 sporcu mücadele etti.

        Sporcuların aldığı puanlar toplamında erkeklerde Şişecam Spor Kulübü birinci, Sakarya Büyükşehir Belediyespor Kulübü ikinci, Haliç Su Sporları Kulübü üçüncü oldu.

        Kadınlarda ise Şişecam Spor Kulübü birinciliği, Gündoğdu Su Sporları Spor Kulübü ikinciliği, Sarıçam Belediyespor Kulübü de üçüncülüğü elde etti.


        Organizasyonda büyük, genç, yıldız ve minik kategorilerinde dereceye giren sporcuların ödülleri ve şampiyon olan kulüplerin kupası Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı, yönetim kurulu üyesi Üzeyir Kodan, federasyon temsilcileri, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Kaleli ile Muğla Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) temsilcisi Nadi Pirci tarafından verildi.

        Alper Cavit Kabakçı, yaptığı açıklamada, üç gün boyunca güzel yarışlar izlediklerini söyledi.

        Sporcuların performanslarını yerinde takip ettiklerini belirten Kabakçı, "Bazı sporcularımızın performansları çok güzel. Bu bizim geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor." diye konuştu.

        Kabakçı, yarışların düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

