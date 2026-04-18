Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Muğla Haberleri Muğla'da düzenlenecek uluslararası konferanslara 62 ülkeden 850 bilim insanı katılacak

        Muğla'da düzenlenecek uluslararası konferanslara 62 ülkeden 850 bilim insanı katılacak

        ALİ RIZA AKKIR - Muğla'nın Fethiye ilçesinde yarın başlayacak "11. Uluslararası Süperiletkenlik ve Manyetizma Konferansı" ile "4. Uluslararası Kuantum Malzemeleri ve Teknolojileri Konferansı"na 62 ülkeden 850 bilim insanı katılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2026 - 14:38 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'da düzenlenecek uluslararası konferanslara 62 ülkeden 850 bilim insanı katılacak

        ALİ RIZA AKKIR - Muğla'nın Fethiye ilçesinde yarın başlayacak "11. Uluslararası Süperiletkenlik ve Manyetizma Konferansı" ile "4. Uluslararası Kuantum Malzemeleri ve Teknolojileri Konferansı"na 62 ülkeden 850 bilim insanı katılacak.

        11. Uluslararası Süperiletkenlik ve Manyetizma Konferansı ile 4. Uluslararası Kuantum Malzemeleri ve Teknolojileri Konferansı Başkanı Prof. Dr. Ali Gencer, Ölüdeniz Mahallesi'ndeki bir otelde yarın başlayacak konferanslar öncesinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, savaşın etkilerine rağmen güçlü bir kongre düzenlediklerini söyledi.

        Konferanslara 62 ülkeden 850 bilim insanının katılacağını belirten Prof. Dr. Gencer, "Her gün 10 paralel salonda oturumlarımız olacak. Süperiletkenlik, manyetizma ve kuantum üzerinde değerlendirmeler yapılacak. Bu alanlarda şu anda gelişmiş ülkelerin de takip ettiği ilerlemeleri tartışacağız. Bu alanlarda, dünyada öncülük ettiğimiz konferanslar serisi. Türk misafirperverliğiyle ağırladığımız dünyanın her yerinden bilim insanları, bu etkinlikleri ajandalarına koymuş durumdalar." dedi.

        - "Süperiletkenlik 100 yıldır çalışılan bir konu"


        Küresel Süperiletkenlik Topluluğu Başkanı Ziyad Melhem de uzun zamandır bu konferanslara katıldığını ifade etti.


        Konferansların doğu ile batı arasında bir köprü oluşturduğunu ve dünyanın her yerinden katılımcıların yer aldığını aktaran Melhem, "Etkinlik, doğu ve batının süperiletkenlik ve kuantum teknolojilerini bir arada tartışması için bir fırsat. Süperiletkenlik 100 yıldır çalışılan bir konu. Örneğin, sağlık alanında herkesin bildiği Manyetik Rezonans Görüntüleme (MR) süperiletkenliğin uygulamalarından birisi. Süperiletkenlik birçok teknolojik gelişme için çok önemli. Sağlıkta teşhisten kanser tedavisine kadar kullanılıyor." ifadelerini kullandı.

        Florida Eyalet Üniversitesi Süperiletken Güç Uygulamaları Merkezi Eş Başkanı Prof. Dr. Sastry Pamidi, konferanslarda toplumun karşılaştığı birçok konunun ele alınacağını dile getirdi.

        Konferansların ana temasının süperiletkenlik ve kuantum teknolojisi olduğunu belirten Pamidi, "Elbette manyetizma birçok temel teknolojinin kökenidir. Süperiletkenlik ve kuantum teknoloji, enerji ve hesaplamada birçok konuyu ele alıyor. Enerji sistemleriyle ilgili dünyada birçok zorluklar var. Şu an kullandığımız enerji sistemleri sürdürülebilir değil. Çünkü pek çok doğal kaynak kullanıyoruz ve bu kullanımlar nedeniyle çevresel zarara sebep oluyoruz. Süperiletkenlik enerji tasarrufu ve verimliliği arttıracak." diye konuştu.

        Yarın başlayacak konferanslar 26 Nisan'da sona erecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

