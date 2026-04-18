        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri İYİ Parti Sözcüsü Kavuncu, Milas Akbelen ziyaretinde konuştu

        İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu, Akbelen Mahallesi'ndeki vatandaşlarla buluştu.

        Giriş: 18.04.2026 - 15:22 Güncelleme:
        Kavuncu, Milas ilçesi İkizköy Mevkiindeki Akbelen Ormanı'nda yaşanan olayları ilk günden bu yana takip ettiklerini, Akbelen halkının yanında olduklarını, şimdi de bütün samimiyetleriyle bölgeye geldiklerini söyledi.

        Ülkenin, enerji ihtiyacının olacağını, ancak burada bir karar vermek gerektiğini belirten Kavuncu, "Yani, kısa vadeli bir çözümle bir enerji mi, yoksa uzun süreli sürdürülebilir bir çevreyi korumak mı? "İşin o boyutundan öte bir de siz varsınız. Binlerce insanın hayatı söz konusu. Buradan elde edilecek enerjiyle, binlerce insan mağdur olacaksa o enerjiyi kullanan da huzursuz olur. Bu bir mecburiyet değil. Bunun alternatifi tabi ki çözümü olur." diye konuştu.

        Aydın İdare Mahkemesinin termik santralleri kapatma kararı aldığını, ona rağmen bölgede faaliyetlerin devam ettiğini savunan Kavuncu, şöyle konuştu:

        "Biz kendimizi tarif ederken 'kalkınmacı bir partiyiz' diyoruz. Yani, kalkınma da çok kıymetli ama 'milliyetçi bir partiyiz' diyoruz. Milliyetçiliğimizin tanımında da bu ülkenin her vatandaşının huzuru, refahı bir diğerinin huzur refahından daha az ya da daha çok önemli değildir. Birileri enerjiden istifade edecekken birileri ata yadigarı toprağını, mezarını, evini kaybedecekse, bunun parasal karşılığı yoktur. Bundan kimse de mutlu olamaz. Onun için hem inandığımız değerler uğruna, hem hukuk için, hem adalet için biz dün de yanınızdaydık, bugün de yanınızdayız."

        Kavuncu'ya, İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun'un da arasında olduğu partililer eşlik etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı
        "Trump'ın o paylaşımı Netanyahu'yu şok etti"
        ABD'den Küba mesajı: "Beklenen gün yaklaşıyor"
        16 yaşındaki Milli Satranç oyuncusu Feyza Keskin ölü bulundu
        "Kırmızı kart verilmeliydi"
        Sezar'ın "Geldim, gördüm, yendim" dediği kalede çökme yaşandı
        Son dakikadaki faul doğru mu?
        Okulun bahçesine yıldırım düştü 2 çocuk öldü!
        "Kulüp çürümüşlük içinde!"
        3 hane yaşıyor! 'Hayalet köy' canlanıyor!
        İnan Kıraç'ın evliliğinde karar verildi!
        Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu 9 oldu!
        Pencereden atlayıp kurtulmuştu... "Kaçışınız yok" diyordu
        Şiddet "Geliyorum" diyor! Büyük alarm sinyali beklemeyin
        Onursal Adıgüzel gözaltına alındı
        Okan Buruk kararını verdi!
        "Bu dünyada yapacak çok bir şeyim kalmadı"
        Müge Oruçkaptan: Size ihanet etmeyecek olan tek şey işinizdir
        8 zekâ türünden sizinki hangisi?
        Haftanın Kitapları
        Fethiye'de denizde erkek cesedi bulundu
        Sipay Bodrum FK, Erzurumspor FK maçının hazırlıklarını tamamladı
        Muğla'da düzenlenecek uluslararası konferanslara 62 ülkeden 850 bilim insan...
        Bodrum'a "Europa" kruvaziyeriyle 357 turist geldi
        Muğlaspor, Şanlıurfaspor'u konuk ediyor
        Sefer Yılmaz: "İnşallah bu hafta yeniden bir seri başlatıp play-off'a moral...
