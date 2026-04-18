Fethiye'de denizde erkek cesedi bulundu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu. Fethiye Körfezi'nde kıyıya yakın noktada hareketsiz biri olduğunu fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibince hayatını kaybettiği tespit edilen kişinin Yaşar K. (45) olduğu belirlendi. Yaşar K'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

