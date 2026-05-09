        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Marmaris'te Avusturyalı ileri yaş grubu turistler için özel uğurlama düzenlendi

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Avusturyalı ileri yaş grubu (senior) turistlere yönelik bir ay süren özel tur programı, düzenlenen tanıtım etkinliğiyle sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2026 - 10:39 Güncelleme:
        Yaklaşık 25 yıl aradan sonra NBK Touristik ve Seniorenreisen işbirliğiyle 13 Nisan-13 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen organizasyon kapsamında, yaklaşık 4 bin Avusturyalı turist Marmaris’i ziyaret etti.

        Programın son kafilesi için bir otelde düzenlenen etkinlikte, bölgenin turizm altyapısı, doğal güzellikleri ve kültürel değerleri misafirlere bir kez daha tanıtıldı.

        - "Avusturyalı misafirleri yıllar sonra ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz"

        Etkinlikte konuşan Marmaris Ticaret Odası (MTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mutlu Ayhan, Avusturya pazarının Marmaris turizmi için önemine dikkati çekti.

        Uzun bir aradan sonra Avusturyalı turistleri yeniden Marmaris'te görmekten duydukları memnuniyeti dile getiren Ayhan, şunları kaydetti:

        "Avusturyalı misafirleri yıllar sonra ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Uzun yıllar sonra yeniden Marmaris'te ağırladığımız Avusturyalı misafirlerimize ilçemizi tercih ettikleri için teşekkür ediyoruz. NBK Touristik ve Seniorenreisen işbirliğiyle hayata geçirilen bu özel tur programının başarıyla devam etmesi ilçemiz ekonomisi için büyük önem taşıyor. Marmaris’in konukseverliğini ve kültürel zenginliğini bu kitleyle buluşturmaya devam edeceğiz. Organizasyonda emeği geçen tüm yetkililere teşekkürlerimizi sunuyoruz."

        Marmaris'in turizm çeşitliliğine katkı sağlayan organizasyonun, gelecek yıllarda da kapsamı genişletilerek sürdürülmesi hedefleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Kaçak yük şoförü yaktı! "Böbreklerimi satsam ödeyemem"
