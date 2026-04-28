Marmaris'te "Hepimiz İçin Bağımsız Gelecek" toplantısı yapıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, gençlerin bağımlılıklardan uzak ve sağlıklı bireyler olarak yetişmesini hedefleyen "Hepimiz İçin Bağımsız Gelecek" projesinin değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.



İçmeler Mahallesi'ndeki İş Bankası Marmaris Eğitim ve Dinlenme Tesisleri'nde, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya başkanlığında düzenlenen toplantıyla, projenin 2025-2026 eğitim öğretim yılı çalışmaları başladı.



Muğla Valiliğince 2026'nın "Gençlik Yılı" ilan edilmesi ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda içeriği güçlendirilen projeye, bu yıl ortaöğretim kurumları da dahil edildi.



Marmaris Kaymakamlığı himayesinde ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalara, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Yeşilay Muğla ve Marmaris şubeleri işbirliğiyle destek veriyor.



Proje, öğrencilerin sadece akademik başarılarını değil sosyal, kültürel ve sportif yönlerini de geliştirmeyi amaçlıyor.



- İlk dönemde binlerce öğrenciye ulaşıldı



Projenin temel eğitim düzeyinde uygulandığı ilk aşamada 21 ortaokulda düzenlenen 42 masa tenisi müsabakasına 2 bin 264 öğrenci katılım sağlarken, müsabaka haftalarında gerçekleştirilen rehberlik faaliyetlerinden 3 bin 80 öğrenci faydalandı.



Ayrıca teknoloji bağımlılığıyla mücadele kapsamında 420 öğrenciye akıllı telefon kullanımına yönelik ön ve son testler uygulandı, 126 öğrenci ise Yeşilay köşesi tasarım çalışmalarında aktif rol aldı.



- Yeni dönemde "Bağımsız Gençlik Günü" etkinlikleri yapılacak



2025-2026 eğitim öğretim yılında genişletilen faaliyet takvimiyle birlikte ortaokullarda masa tenisi turnuvalarının yanı sıra skeç yarışmaları düzenlenecek.



Liselerde ise rehberlik çalışmaları ve spor müsabakalarına ek olarak "Bağımsız Gençlik Günü" başlığı altında tematik etkinlikler hayata geçirilecek.



Kaymakam Nurullah Kaya, gençlerin her türlü zararlı alışkanlıktan uzak yetişmesinin temel öncelikleri olduğunu vurgulayarak, 2026 "Gençlik Yılı" vizyonuyla uyumlu bu projeye katkı sunan tüm kurumlara teşekkür etti.

