        Muğla Haberleri Marmaris'te Kahramanmaraş'taki okul saldırısında ölenler için gıyabi cenaze namazı kılındı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki bir okula düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2026 - 16:52 Güncelleme:
        Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki bir okula düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler için gıyabi cenaze namazı kılındı.


        Tepe Mahallesi Yeni Camisi'nde cuma namazı sonrasında toplanan vatandaşlar, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde okula düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler için gıyabi cenaze namazı kılıp dua etti.

        "Birlik ve beraberlik içinde hareket etmeliyiz"

        Namazın ardından cemaate hitaben bir konuşma yapan Kaymakam Nurullah Kaya, yaşanan elim olayın milletçe derin bir üzüntüye yol açtığını ifade etti.

        Toplumsal dayanışmanın önemine vurgu yapan Kaya, "Bu tür acı olayların bir daha yaşanmaması en büyük temennimizdir. Toplum olarak birlik, beraberlik ve dayanışma içinde hareket etmeliyiz. Hayatını kaybeden öğretmenimize ve evlatlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum." dedi.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran: Hürmüz Boğazı açıldı
        İran: Hürmüz Boğazı açıldı
        Petrol sert düştü
        Petrol sert düştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Barrack Habertürk'e konuştu
        Barrack Habertürk'e konuştu
        EGM: 411 kişi gözaltına alındı!
        EGM: 411 kişi gözaltına alındı!
        Ağabeyinin öldüğü maden ocağında can verdi!
        Ağabeyinin öldüğü maden ocağında can verdi!
        Türkiye stratejik bir pazar ve üretim üssü
        Türkiye stratejik bir pazar ve üretim üssü
        MHP 7 İl Teşkilatını feshetti
        MHP 7 İl Teşkilatını feshetti
        Katil zanlısı üniversite öğrencisi! Kapıyı çaldı cinayeti işledi!
        Katil zanlısı üniversite öğrencisi! Kapıyı çaldı cinayeti işledi!
        Gülistan Doku'nun hastane kayıtları silindi iddiası!
        Gülistan Doku'nun hastane kayıtları silindi iddiası!
        Tuncay Sonel açığa alındı
        Tuncay Sonel açığa alındı
        Saldırının gerçekleştiği okulla ilgili flaş gelişme!
        Saldırının gerçekleştiği okulla ilgili flaş gelişme!
        "Kendi boğazını kesen, agresif biriydi" Çantası aranmadan okula alınmıyormuş!
        "Kendi boğazını kesen, agresif biriydi" Çantası aranmadan okula alınmıyormuş!
        Ölüm oyunları parmak ucunda!
        Ölüm oyunları parmak ucunda!
        Hâlâ rap kariyerinden para kazanıyor
        Hâlâ rap kariyerinden para kazanıyor
        Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu!
        Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu!
        Rıza Tamer hayatını kaybetti
        Rıza Tamer hayatını kaybetti
        Galatasaray'ın rakibi Gençlerbirliği!
        Galatasaray'ın rakibi Gençlerbirliği!
        Zengin cesareti
        Zengin cesareti
        Gözyaşlarını tutamadı
        Gözyaşlarını tutamadı

        Benzer Haberler

        Marmaris'te asansörler için işbirliği protokolü
        Marmaris'te asansörler için işbirliği protokolü
        Muğla'da su arkında mahsur kalan inek kurtarıldı
        Muğla'da su arkında mahsur kalan inek kurtarıldı
        MHP Muğla İl Teşkilatı feshedildi
        MHP Muğla İl Teşkilatı feshedildi
        Başkan Aras, Demokrasi zirvesi için Barselona'da
        Başkan Aras, Demokrasi zirvesi için Barselona'da
        Fethiye'de Yeni Nesil Konaklama Zirvesi gerçekleştirildi
        Fethiye'de Yeni Nesil Konaklama Zirvesi gerçekleştirildi
        Muğla'da Mart ayında bin 710 konut satıldı
        Muğla'da Mart ayında bin 710 konut satıldı