Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Haberleri

        Marmaris'te toplanan kuru gevenler ekonomiye kazandırılırken yangın riski de azaltılıyor

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanlardan toplanan kurumuş geven çalıları, dekorasyon malzemesine dönüştürülerek ekonomiye kazandırılıyor, böylece orman yangınlarına karşı da önlem alınıyor.

        Giriş: 09.04.2026 - 14:35 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk sahasındaki kurumuş geven çalıları, yöre halkı tarafından toplanıyor.

        Toplanan çalılar süs ve dekorasyon eşyası haline getirilmek üzere Ankara ve Sakarya'daki fabrikalara gönderiliyor.

        Kuru bitki örtüsünün sahadan temizlenmesi, ekonomik faydasının yanı sıra orman yangınlarıyla mücadelede de kritik rol oynuyor.

        Orman zeminindeki yanıcı madde yükünün azaltılmasıyla, olası yangınların yayılma hızının düşürülmesi ve yangın riskinin minimize edilmesi hedefleniyor.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Şimşek Habertürk ve Bloomberg HT ortak yayınında
        Bursa Belediyesi AK Parti'ye geçti
        ABD, İran'a saldırı kararını nasıl verdi?
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        "ABD Putin'e güvendiği için kanıtları görmezden geldi"
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 14 kişi için gözaltı kararı!
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        CHP Ankara İl Başkanı gözaltına alındı
        Süper Lig'de son 6 hafta! İşte kalan maçlar
        Töre cinayetinde 4 çocuk da kocadan çıkmadı!
        "Kocaelispor benzer bir muamele görecek!"
        Parke taşıyla öldüresiye darp kamerada!
        Peruğunu çıkardı
        Kim bu 'Kara Kızlar?
        11 Mart taslağına dikkat!
        Hobi bahçesi furyasına sert fren
        Şaşırtan Roseto Kasabası araştırması
        Dünyanın en dar sokağı olarak biliniyor
        Sözlü savaş kızıştı
        Beşiktaş seriye hasret kaldı
