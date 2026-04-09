        Marmaris'te üniversiteler arası "Uni Match Race" heyecanı başlıyor

        Muğla'da bir ilk olma özelliği taşıyan Uni Match Race (Üniversiteler Arası İkili Mücadele Yarışları) öncesinde, organizasyon heyeti Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya'yı ziyaret ederek hazırlıklar hakkında bilgi verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2026 - 20:09 Güncelleme:
        Muğla 2026 Gençlik Yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenecek yarışlar öncesinde gerçekleşen ziyarete, Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübü Başkanı Bülent Çelik ve Datça Yat Spor Kulübü Başkanı Hasan Çıplak katıldı.

        Kaymakam Refiki Birkan Göktaş'ın da hazır bulunduğu görüşmede, üniversite öğrencilerinin denizcilik kültürüyle buluşturulması hedeflenen organizasyonun detayları ele alındı.

        ​​​​​​​Ziyarette konuşan Kaymakam Nurullah Kaya, Gençlik Yılı kapsamında düzenlenen bu tür sportif faaliyetlerin gençlerin gelişimine büyük katkı sağladığını belirtti.

        Yarışların takım ruhunu pekiştireceğine dikkati çeken Kaya, "Bu etkinlikler gençlerimizin hem sportif becerilerini geliştirecek hem de deniz sporlarına olan ilgilerini artıracaktır. Gençlerimizin spora ve kültürel faaliyetlere yönelmesini sağlayan bu organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.​​​​​​​

        Türkiye'nin farklı üniversitelerinden ekiplerin katılması beklenen organizasyon, Muğla'nın deniz sporları turizmine ve gençlik vizyonuna katkı sağlamayı amaçlıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

