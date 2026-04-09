Marmaris'te üniversiteler arası "Uni Match Race" heyecanı başlıyor

Muğla'da bir ilk olma özelliği taşıyan Uni Match Race (Üniversiteler Arası İkili Mücadele Yarışları) öncesinde, organizasyon heyeti Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya'yı ziyaret ederek hazırlıklar hakkında bilgi verdi.



Muğla 2026 Gençlik Yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenecek yarışlar öncesinde gerçekleşen ziyarete, Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübü Başkanı Bülent Çelik ve Datça Yat Spor Kulübü Başkanı Hasan Çıplak katıldı.



Kaymakam Refiki Birkan Göktaş'ın da hazır bulunduğu görüşmede, üniversite öğrencilerinin denizcilik kültürüyle buluşturulması hedeflenen organizasyonun detayları ele alındı.



​​​​​​​Ziyarette konuşan Kaymakam Nurullah Kaya, Gençlik Yılı kapsamında düzenlenen bu tür sportif faaliyetlerin gençlerin gelişimine büyük katkı sağladığını belirtti.



Yarışların takım ruhunu pekiştireceğine dikkati çeken Kaya, "Bu etkinlikler gençlerimizin hem sportif becerilerini geliştirecek hem de deniz sporlarına olan ilgilerini artıracaktır. Gençlerimizin spora ve kültürel faaliyetlere yönelmesini sağlayan bu organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.​​​​​​​



Türkiye'nin farklı üniversitelerinden ekiplerin katılması beklenen organizasyon, Muğla'nın deniz sporları turizmine ve gençlik vizyonuna katkı sağlamayı amaçlıyor.

